Aussenansicht Die Politik nicht erpressen Internationale Tech-Riesen versuchen, die Europäische Union zu spalten. Sie müssen nur drohen und schon springt die Politik.

Von Marco Altinger, Verbandspräsident

Verbandspräsident Marco Altinger

Regensburg.Die Europäische Kommission ist in erster Instanz vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft mit ihrem Anliegen unterlegen, dass Apple 13 Milliarden an Steuern in Irland nachzahlen muss. Apple argumentiert, dass die Wertschöpfung seiner Produkte in den USA stattfindet und in Europa lediglich logistische und administrative Bereiche liegen. Dieser Argumentation hat sich das erste Gericht angeschlossen.

Nun will die Europäische Kommission einen Schritt weiter gehen und diesen Fall dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Als Laie kann ich den juristischen Sachverhalt nicht abschließend beurteilen, aber ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich sehe, wie internationale Tech-Riesen versuchen, die Europäische Union zu spalten. Apple hat in Irland lediglich 0,005 Prozent Steuern gezahlt. Für einen Milliardenkonzern ist das lächerlich und eben wettbewerbsverzerrend für europäische Firmen wie Nokia oder Siemens. Einheitliche Steuern in ganz Europa auf alle Unternehmen wären gerecht. Ich bin daher sehr gespannt, wie der EUGH in diesem Fall entscheidet.

Lobbyarbeit – Fehlanzeige!

Als Verbandspräsident des Werteorientierten Mittelstands in Deutschland e.V. (WEMID) sehe ich hier ein grundsätzliches Problem: Große Konzerne werden über die Maßen von der Politik gefordert und können diese quasi erpressen. Sie müssen nur damit drohen, Arbeitsplätze abzubauen und schon springt die Politik. Diese Art der Wirtschaftspolitik wird auf dem Rücken des Mittelstandes betrieben. Kleine und mittlere Betriebe können keine eigenen Steuerdeals oder Wirtschaftsförderungsdeals mit der Politik machen. Entsprechende Lobbyarbeit – Fehlanzeige! Zu uneins sind sich die verschiedenen Wirtschaftsverbände.

Große Konzerne bestimmen in zu großem Maß die Agenda, oftmals unterstützt durch ihre Fürsprecher im Deutschen Bundestag wie der Fall Amthor belegt. Wenn aber die Wirtschaft wankt und tausende Menschen entlassen werden müssen, dann ist das Rückgrat und die Wertebasis unserer Volkswirtschaft der Mittelstand.

Unsere Politik darf nicht erpressbar sein. Eine Volkswirtschaft ist umso erfolgreicher, je diversifizierter sie ist, das heißt, der Mix aus unterschiedlichen Unternehmensgrößen und unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen ist am besten. Damit wird Deutschland und Europa in jeder Krise gut fahren.

Der Autor ist Präsident des Bundesverbandes „Werteorientierter Mittelstand Deutschland e.V.“-WEMID

