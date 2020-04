Aussenansicht Die Probleme nehmen zu Es sind schwere Zeiten – für ältere Menschen, Kranke, aber auch für Familien und Alleinerziehende.

Bettina Janowitz, Erzieherin und Sozialpädagogin

Berlin.In der Krise sind Beratungsstellen wichtige Partner. Pro familia kennt soziale und psychosoziale Probleme von Frauen und Familien und kann helfen.

Es sind schwere Zeiten – für ältere Menschen, Kranke, aber auch für Familien und Alleinerziehende. Wie geht es diesen Menschen in der aktuellen Lage, wenn Familienzentren und Spielplätze geschlossen sind, wenn Unterstützungsleistungen durch professionelle Hilfsangebote wegfallen und Großeltern, Familie und Nachbarschaft keine Hilfe mehr sind? Die Beraterinnen der Schwangerschaftsberatungsstelle pro familia wissen, wie dringend junge Mütter und Väter Räume brauchen, um sich zu treffen, sich auszutauschen, ihr Freud und Leid miteinander zu teilen, aber auch Räume, um sich alleine als Paar wahrzunehmen. All das ist momentan nur noch sehr eingeschränkt möglich und verursacht Ängste, Überlastung und familiäre Krisen.

In Beratungsgesprächen treten viele Sorgen und Befürchtungen zu Tage. Vor Ansteckung, Isolation oder auch davor, nicht mehr genug zu essen einkaufen zu können. Kurzarbeit und krisenbedingte Kündigungen treffen gerade Alleinerziehende und junge Familien sehr heftig – und das nicht nur in der aktuellen Situation. Finanzielle Einbußen können auch Einfluss zum Beispiel auf die Höhe des Elterngeldes haben. Schwangere beschäftigen derzeit die Fragen: Wen darf ich noch zur Geburt mitnehmen? Ist meine Hebamme noch für mich da?

In den Beratungsstellen besteht Sorge, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr gewährleistet sind. Es ist zu befürchten, dass Frauen wieder eigenständig versuchen, Abbrüche durchzuführen und so ihre Gesundheit riskieren, wenn Beratungsstellen und Praxen schließen, Frauen in Quarantäne sind oder Termine aufgrund von Ausgangsbeschränkungen nicht wahrnehmen können. Das für einen Abbruch nötige Beratungsgespräch bei einer staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstelle muss weiterhin ohne Verzögerung möglich sein! pro familia sichert das auch durch Videoberatung der Klientinnen.

Zu allgemeinen Fragen zu Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Kleinkindern und finanziellen Hilfen bietet pro familia telefonische Gespräche an. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym.



Die Autorin arbeitet bei pro familia Regensburg als Beraterin und in der Sexuellen Bildung.

