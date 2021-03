Aussenansicht Die Rechte der Alten schützen Nicht immer werden die Rechte älterer Mitmenschen ausreichend gewahrt. Dagegen könnte eine Weltaltenkonvention helfen.

Dr. Heidrun Mollenkopf, Senioren-Vertreterin

Regensburg.Der Besuch beim Augenarzt wegen Seheinschränkungen endete für die 80-jährige Serbin Natascha mit einer Enttäuschung. Sie wurde mit dem Hinweis abgewiesen, dass sie angesichts ihres Alters ihre Beschwerden hinnehmen und nicht auf eine Behandlung hoffen solle. Ältere Menschen in vielen Ländern der Welt erleben solche und andere Benachteiligungen allein aufgrund ihres Alters. Das zeigt, dass die Rechte Älterer nicht ausreichend geschützt sind.

Organisationen fordern Weltaltenkonvention

Seniorenorganisationen fordern deshalb eine Weltaltenkonvention: ein verbindliches internationales Rechtsinstrument. Die UN-Konventionen für die Rechte von Kindern, von Frauen und von Menschen mit Behinderung zeigen, welche Kraft ein solches Instrument entfalten kann. Einigt sich die Weltgemeinschaft auf eine UN-Altenkonvention, wird sich die Situation älterer Menschen weltweit verbessern. Sie werden Gleichbehandlung erfahren, Diskriminierung aufgrund des Lebensalters wird in allen Lebensbereichen verboten, ob in der Medizin, bei Verträgen oder in der Arbeitswelt.

Eine Konvention gibt älteren Menschen – also eines Tages uns allen – ein Instrument an die Hand, um ihre Rechte einzufordern. Skeptiker befürchten, dass Ältere durch eine solche Konvention verstärkt als verletzlich und schutzbedürftig gesehen werden. Doch das Gegenteil wird der Fall sein. Wir würden unabhängig von unserem Alter als aktive Mitglieder der Gesellschaft mit den gleichen Rechten wie alle angesehen. Wie schnell Menschenrechte verletzt werden können, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Es gibt viele Beispiele von älteren Menschen, die vernachlässigt oder ohne Pflege zurückgelassen wurden, denen intensivmedizinische Versorgung allein aufgrund des Alters verweigert wurde. In Deutschland wurden und werden Bewohnern in Pflegeeinrichtungen Besuche und Ausgang verweigert. Die Erfahrungen in der Pandemie machen die Diskussion um eine Weltaltenkonvention aktueller denn je.

Vereinte Nationen könnten Schritt tun

Konkrete Schritte zu einer Weltaltenkonvention könnten schon in wenigen Tagen gemacht werden: Bei den Vereinten Nationen tagt ab heute die Offene Arbeitsgruppe zu Fragen des Alterns. Die Delegierten aus aller Welt sollten dem Ruf der Zivilgesellschaft folgen und einen Schritt in Richtung einer Weltaltenkonvention gehen.