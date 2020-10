Aussenansicht Die Schmerzen der Hirntoten Was fühl man mit einem zerstörtem Gehirn? Der Autor betreibt zur Aufklärung über Hirntod und Organspende eine Internetseite.

Regensburg.Für den Tastsinn gibt es in der Großhirnrinde eine regelrechte Karte (somatosensorischer Cortex), in der die Signale unserer Haut verarbeitet werden. Darüber können wir jeden Stich sehr genau an unserem Körper lokalisieren. So wissen wir zum Beispiel auch ohne Hinsehen sehr genau, wo in unserer Haut der Dorn eines Kaktus steckt. Die Wahrnehmung von Schmerzen erfolgt parallel zum Tastsinn auf eigenen Nervenfasern und wird im Gehirn anders verarbeitet: Spezifische Nervenbahnen melden über das Rückenmark und den Hirnstamm (Medulla oblongata) den Schmerz an den Thalamus, den „Tod des Bewusstseins“, und die Inselrinde. Dies ist anatomisch gesichert.

Wo steckt das Bewusstsein?

Das Bewusstsein selbst ist nicht mehr so detailliert im Gehirn zu lokalisieren wie der Tastsinn. Man weiß, dass für das Bewusstsein drei intakte und gut funktionierende Strukturen erforderlich sind: eine intakte Hirnrinde, der Thalamus und die weiße Substanz, in der die Verbindungen zwischen Cortex und dem Thalamus verlaufen. Man weiß auch, dass es ohne die Formatio reticularis – ein ausgedehntes, diffuses Neuronennetzwerk im Hirnstamm – kein waches Bewusstsein gibt. Man weiß auch, dass Schäden in bestimmten Arealen des Gehirns zum Verlust, zur Veränderung oder zur Einschränkung des Bewusstseins führen. Dazu gehören unter anderem der Temporallappen, der orbitofrontale Cortex, der Hippocampus und der Thalamus.

Schmerz erfordert Bewusstsein

Gesichert ist, dass Bewusstsein erforderlich ist, um Schmerzen wahrzunehmen. So können zum Beispiel Komapatienten keine Schmerzen wahrnehmen. Ist jedoch der Schmerzreiz größer als die Komatiefe, so reißt dieser Reiz den Patienten aus seinem Koma in die Wachheit mit Bewusstsein, und der Schmerz wird wahrgenommen. Es ist korrekt, dass in der Schweiz zur Organentnahme eine Narkose empfohlen wird. Deren Schriften sagen jedoch klar, dass dies zur Unterdrückung von spinalen Reflexen geschieht, nicht von Schmerzen. Der Hirntod ist seit 1997 im Transplantationsgesetz definiert als „nicht behebbarer Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms“. Damit ist Bewusstsein unmöglich. Daher gilt entgegen aller anderslautenden Äußerungen: Hirntote können keine Schmerzen wahrnehmen.

Klaus Schäfer betreibt zur Aufklärung über Hirntod und Organspende die Internetseite www.organspende-wiki.de. Hierzu veröffentlichte er unter anderem das Fachbuch „Vom Koma zum Hirntod“.

