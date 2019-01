Seenotrettung Die Sea-Eye wartet weiter vor Malta Ende Dezember rettete die Besatzung 17 Menschen vor Libyen. Seitdem wartet sie darauf, in einen Hafen einlaufen zu dürfen.

Mail an die Redaktion Gerettete und Besatzung harren an Bord des Schiffs „Professor Albrecht Penck“ aus. Foto: Alexander Draheim/sea-eye

Regensburg.Seit 10 Tagen wird ein Schiff der Regensburger Organisation Sea-Eye vor der Küste von Malta blockiert. Das teilte der Verein am Dienstag im Rahmen einer Pressemitteilung mit. Die Blockade des Schiffs „Professor Albrecht Penck“ ziehe Konsequenzen nach sich, wie etwa die Entscheidung, die Folgemission abzusagen.

Am 29. Dezember 2018 rettete die Besatzung vor der Küste von Libyen insgesamt 17 Menschen. Seitdem sind Besatzung und Gerettete an Bord und warten darauf, dass sich die europäischen Politiker auf eine Lösung einigen und das Schiff einen europäischen Hafen ansteuern darf.

Lebensmittel werden knapp

Am Dienstag sollen vom Land aus Lebensmittel und Trinkwasservorräte zum Schiff transportiert werden. Die Erlaubnis der maltesischen Hafenbehörde stehe aber bisher noch aus, teilte Sea-Eye mit. „Was die Verpflegung angeht, können wir noch auf Grundnahrungsmittel zurückgreifen. Wir haben keine Vitamine mehr, aber genügend Kohlehydrate, zum Beispiel Kartoffeln, Reis oder Couscous. Damit kommen wir noch ein paar Tage zurecht“, sagte Einsatzleiter Jan Ribbeck am Montag in einem Interview mit Zeit Online.

Über die Organisation Verein: Der Verein wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern „Sea-Eye“ und „Seefuchs“ beteiligten sich mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte, in über 60 Missionen, unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14 395 Menschen.

Einsatz: Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung zwei neue Schiffe unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die „Professor Albrecht Penck“ ist das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge.

Missionen: Solange es Unterstützung durch Spenden gebe, werde man weitere Missionen planen, sagt Gordon Isler, der Sprecher der Sea-Eye.

Der Sprecher der Organisation forderte eine schnelle Lösung für das betroffene Schiff: „Die Politikerinnen und Politiker haben viel Zeit, sich anschließend über europäische Solidarität und Verteilungsmechanismen zu unterhalten. Im Moment scheint man unsere Schiffe als Druckmittel zu missbrauchen. Man muss sich in Berlin und Brüssel klarmachen, dass es hier um Menschenleben geht und nicht um einen leblosen Verhandlungsgegenstand.“

Proteste werden lauter

Auch aus mehreren Ländern werden die Proteste lauter. In Italien etwa regt sich Widerstand gegen die harte Linie von Innenminister Matteo Salvini. Und auch der Papst fand vor Kurzem deutliche Worte: „Ich sende einen dringlichen Appell an die europäischen Staats- und Regierungschefs, dass sie konkrete Solidarität gegenüber diesen Menschen zeigen“, sagte er am Sonntag.

