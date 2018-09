Premiere Die späte Emanzipation des Käthchens Julia Prechsl inszeniert Heinrich von Kleist im Regensburger Velodrom. Nur bricht sie mit der „patriarchalen Erzählstruktur“.

Von Sebastian Wintermeier

Merken

Mail an die Redaktion Julia Prechsl bringt eine moderne Fassung von Heinrich von Kleists Das Käthchen von Heilbronn“ auf die Bühne. Foto: Claudia Hagn

Regensburg.Skandalös bis romantisch muss es 1810 in Wien zugegangen sein, als „Das Käthchen von Heilbronn“, ein Ritterspiel des sonst eher düsteren Heinrich von Kleist, uraufgeführt wurde. Die Romanze voller Märchen-Motive hatte es schwer, sich als Bühnenstück zu behaupten. Die Reaktionen auf einen Stoff, in dem die Protagonistin sich ausgerechnet als uneheliches Kind des deutschen Kaisers entpuppt, waren eindeutig: Das Stück sei eine „wunderbare Mischung aus Sinn und Unsinn“, urteilte Goethe und weigerte sich, das Stück aufzuführen. Aber selbst der Dichterfürst konnte dem „Käthchen“ und seiner Popularität bis heute nichts anhaben: Noch immer quält sie manchen Abiturienten und unterhält die Theaterbesucher.

Worin liegt die Zeitlosigkeit der Geschichte über die Heilbronnerin? Vielleicht ist es zuerst die gekonnte Mischung aus Romanze, Skandal und dem für Kleist untypischen Happy End der Geschichte: Als das erst 15-jährige „Käthchen“ den viel älteren Grafen von Strahl zum ersten Mal sieht, verliebt sie sich Hals über Kopf und stürzt sich sogar aus dem Fenster, um ihm zu folgen. Weil ein Traum ihr den Grafen versprochen hat, glaubt sie trotz aller Standesunterschiede fest an ihre Liebe. Dem Grafen wird in einem Paralleltraum prophezeit, dass er die Tochter des Kaisers heiraten wird.

Altes Werk, moderne Themen



Zunächst hält der Graf die eitle und machthungrige Kunigunde von Thurnek für die Kaiser-Tochter. Als sich herausstellt dass Käthchen die uneheliche Tochter des Kaisers ist, die sich nebenbei noch als moralisch höher stehend gegen die Nebenbuhlerin durchsetzt, ist das Glück perfekt. Einer Verbindung mit dem Grafen von Strahl steht nichts mehr im Wege. Fast scheint es so, als ob Heinrich von Kleist mit einer Art Feigenblatt-Technik die ganze Ritter-Romantik, die Traumsequenzen und Märchen-Motive nur genutzt hat, um die handfesten Skandale, die im Stück angelegt sind, noch interessanter zu machen.

Kritiker forderten bereits eine Abkehr von verklärt-romantisierten Käthchen-Darstellungen: Man habe es mit einem Ritterstück zu tun, das lauter skandalträchtige Medienthemen unserer Zeit behandle: Ehebruch eines hochrangigen Politikers, Kinderehe, Schönheitswahn und Betrug.

Zu Kleists Zeiten undenkbar



Mit was für einem Käthchen wird man es am 22. September in Julia Prechsls Inszenierung zu tun haben? Die Regisseurin hat für das „Käthchen von Heilbronn“ ihren eigenen Ansatz gefunden: „Als Theatermacherin empfinde ich gerade den fragmentarischen Charakter des Stücks als Einladung, offen mit dem Material umzugehen“, erklärt sie im MZ-Gespräch. Dieser offene Umgang zeigt sich vor allem durch ein Spiel mit den Geschlechterrollen: Die Personen im Stück besetzt Prechsl paritätisch mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Diesen ersten Hinweis auf eine Umwertung des Kleistschen Konzepts wird sie zusätzlich durch die totale Umkehr der Geschlechterrollen verstärken: Sie besetzt die Rolle des Deutschen Kaisers weiblich – zu Kleists Zeiten undenkbar!

Was die Regisseurin damit schon an Gleichberechtigungs-Konzept andeutet, soll seinen stärksten Ausdruck im Handeln von Käthchen selbst finden. Denn während die in früheren Inszenierungen als schwärmerisch, naiv-verliebter Teenager verklärt wurde, setzt Prechsl auf eine emanzipierte, erwachsene und starke Protagonistin: „Ich will diese Geschichte erzählen, ohne mit Kleists patriarchaler Erzählstruktur mitzugehen. Deshalb sind auch Käthchen und ihr Graf gleichaltrig besetzt.“

Während zu Kleists Zeiten noch alte Männer über die Zukunft einer jungen Frau entscheiden, soll das Regensburger Käthchen sein Schicksal selbst in der Hand haben: „Sie ist eine Erneuerin in diesem alten System. Sie geht gegen alle Konventionen an und ist keine passive Figur. Sie ist eine echte Macherin! Alle sind verwirrt, weil sie aus der Reihe tanzt.“

Weitere Artikel aus der Kultur lesen Sie hier.