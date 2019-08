Aussenansicht Die Stimmung des Aufbruchs Die Staaten und Politiker sind gefragt und aufgefordert, beim Thema Klimaschutz neue Impulse zu setzen

Hermann Dannecker

Vor dem Hintergrund des am 21. September beginnenden UN-Klimagipfels in New York mahnt das Deutsche Energieberater Netzwerk DEN e.V. dazu, die Debatte um besseren Klimaschutz und die deutliche Verminderung des Treibhausgasausstoßes sachlich und ernsthaft zu führen. Der Hype um Greta Thunberg ist zwar verständlich und gehört zum Mediengeschäft.

Aber jetzt sind die Staaten und die Politiker gefragt und aufgefordert, neue Impulse zu setzen. Die weltweite Jugendbewegung „Fridays for Future“ hat für einen Schwung gesorgt, den es jetzt zu nutzen gilt. Die Konzentration auf einzelne Personen schadet der Klimadebatte eher, als dass sie nützt. Die mediale Diskussion der Frage, ob Gretas Segeltörn oder ein Flug nach New York klimaverträglicher sind, zeigt die Absurdität des Ganzen. Der jungen Schwedin kommt zweifellos das Verdienst zu, die Klimafrage weltweit zum Thema Nummer eins gemacht zu haben. Aber jetzt müssen andere liefern, die für Zukunftskonzepte zuständig sind und dafür gewählt wurden. Es kann nicht sein, dass Städte in Deutschland Alarm schlagen und den Klimanotstand ausrufen, dann aber vielfach Konzepte fehlen.

Dabei sind die menschengemachten Haupttreiber hoher Klimagasemissionen längst identifiziert. Insbesondere Energiewirtschaft, Industrie und Verkehr sind zu nennen, dann aber auch Wärmeerzeugung im Gebäudebereich sowie Landwirtschaft. Hier weiß man, was zu tun ist. Man denke an Strompipelines, die die seit Jahren geführten Diskussionen um Hochspannungstrassen überflüssig machen und beenden könnten. Oder an „Power-to-X“: synthetische Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien. Man muss nur mehr Mut zeigen, Neues anwenden und verwirklichen und den Menschen zu zeigen, dass sich etwas bewegt.

Solche Impulse wären bestimmt populär. Wir wissen alle, dass sich unsere Konsum- und Lebensweisen werden ändern müssen. Fragt sich nur, ob dieser Wandel durch Verbote geprägt oder vom Einzelnen eigenverantwortlich gestaltet wird. Mir ist eine Verantwortungskultur lieber als eine Verbotskultur. Greta und die „Fridays-for-Future-Bewegung“ haben gezeigt, wie rasch sich Menschen für zukunftsfähiges Handeln begeistern lassen. Diese Aufbruchstimmung sollte man nutzen.

