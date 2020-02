Verkehr Die Straßen besser aufteilen Die Verkehrsadern der Städte werden immer voller – und der Platz ist von außen begrenzt. Er muss besser verteilt werden.

Von Roland Stimpel, Verkehrsexperte

Der Autor ist Vorstand des FUSS e.V. , Fachverband für Fußverkehr Deutschland.

Je mehr die Städte wachsen, desto voller werden unsere Straßenräume: mit Menschen in Autos, auf Fahrrädern, auf E-Rollern und nicht zuletzt zu Fuß. Auch andere suchen Platz: für Caféstühle oder für Parkautomaten, für Ruhebänke oder E-Auto-Ladesäulen.

Es gibt immer mehr Staus, Gedrängel – und nicht zuletzt Gefahren, wo sich alle im gleichen Raum bewegen wollen. Aber in der Stadt lässt sich der Straßenraum kaum vergrößern. Wer will schon Häuser abreißen, Bäume abhacken, Vorgärten planieren? Darum drängt sich die Frage auf: Kann man Straßen besser aufteilen als heute? Dafür gibt es neutrale Maßstäbe.

Auf einer drei Meter breiten Spur können 2000 Menschen in Autos eine Engstelle passieren, 5000 mit dem Fahrrad und 10 000 zu Fuß.



Vor allem den technisch-praktischen Ansatz: Wo der Platz knapp ist, sollen so viele Menschen wie möglich die Engstelle passieren. Dafür propagieren Verkehrswissenschaftler ein verblüffendes Prinzip: Nicht das Tempo steigern, sondern den Langsamen Raum geben! Auf einer drei Meter breiten Spur können 2000 Menschen in Autos eine Engstelle passieren, 5000 mit dem Fahrrad und 10 000 zu Fuß. Wie kommt das?

Erstens können da zwei nebeneinander radeln und drei laufen. Im Auto können zwar auch fünf sitzen, aber die Fahrzeuge sind im Durchschnitt nur mit 1,2 Menschen besetzt. Zweitens gilt: Je schneller sich Fahrzeuge bewegen, desto mehr Abstand brauchen sie. Zu Fuß geht man fast in Tuchfühlung; zwischen Autos empfiehlt sich bei Tempo 50 ein Sicherheitsabstand von 15 Metern – Raum, den niemand nutzen kann.

Es kann nicht angehen, dass ein Teil der Menschen vom gemeinsamen öffentlichen Raum sehr viel Platz in Anspruch nehmen, während andere nur sehr wenig Raum haben. Vor allem der Platzbedarf von Autos ist enorm.



Für eine andere Raumaufteilung in engen Straßen als heute spricht auch Gerechtigkeit: Es kann nicht angehen, dass ein Teil der Menschen vom gemeinsamen öffentlichen Raum sehr viel Platz in Anspruch nehmen, während andere nur sehr wenig Raum haben. Vor allem der Platzbedarf von Autos ist enorm – auch wegen des benötigten Parkraums. Menschen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl haben dagegen teils Mühe, überhaupt durchzukommen. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus ganz praktischen sollten wir Straßenraum neu aufteilen: mehr für Bus und Bahn, für Fußgänger und Radler. Und das heißt unvermeidlich: weniger öffentlichen Parkraum für Autos und auch mal eine Fahrspur weniger. Wo das praktiziert wird, steigen nach allen Erfahrungen viele Menschen um. So viele, dass am Ende nicht mehr Autofahrer als heute unter Staus leiden, sondern deutlich weniger.

Der Autor ist Vorstand des FUSS e.V. , Fachverband für Fußverkehr Deutschland.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

