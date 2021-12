Engagement Die stumme Corona-Welle Medizin-Comedian und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen setzt sich für eine bessere Gesundheitspolitik ein.

Eckart von Hirschhausen, Arzt und Moderator, im RND-Interview

Mail an die Redaktion Der Moderator Eckart von Hirschhausen ist zwar oft lustig, meint es aber Ernst mit seinem Einsatz für eine bessere Politik. Foto: Henning Kaiser/picture alliance/dpa

Schluss mit lustig: Der Medizin-Comedian, Bestseller-Autor und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen will nicht mehr „der lustige Arzt“ sein, sondern geht in die Politik. Mit seiner eigenen Stiftung will er Druck machen für eine bessere Klima- und Gesundheitspolitik. Im RND-Interview erklärt er, warum die Erderwärmung auch eine Gesundheitskrise ist – und wie man Mehrheiten für Klimaschutz gewinnen kann.

Wir hören täglich von Fallzahlen, Inzidenzen, Trends. Sie widmen sich nun dem Thema Long Covid, warum?

Hinter jeder heiß diskutierten Welle gibt es eine stumme Welle, über die kaum gesprochen wird. Alle Menschen, die nach einer Infektion nicht richtig genesen, sondern krank und angeschlagen zurückbleiben. Während die Impfgegner von Langzeitschäden der Impfung schwadronieren, die aus dem Nichts auftauchen könnten – was faktisch nicht der Fall ist – reden wir viel zu selten über die Menschen, deren Langzeitschäden ganz real sind: neurologische Ausfälle, Erschöpfungszustände, Atemnot und Herzprobleme.

Sie haben unter anderem in der Rehaklinik Heiligendamm und der Unikinderklinik in Jena gedreht. Was war Ihr Eindruck?

Mir war vor der Reportage nicht klar, wie viele Menschen mit Long Covid es gibt und wie viele davon aus den Gesundheitsberufen kommen. Mir ging es persönlich sehr nah, als ich in den Therapiegruppen lauter Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte und Therapeuten getroffen habe. Sie haben sich oft in der ersten Welle bereits angesteckt und müssen Monate bis Jahre warten, dass ihnen überhaupt geholfen wird. Sie haben sich angesteckt, während sie ihren Dienst am Menschen taten, und sie mit Leib und Seele das Gesundheitssystem aufrecht hielten: anfangs ohne Masken, ohne Schutzkleidung, ohne Impfung. Wir lassen sie jetzt das zweite Mal im Stich, wenn sie allein um ihre Anerkennung, Therapien und Rehabilitation kämpfen müssen.

Was ist Long Covid und was hilft dagegen?

Das Virus greift nicht nur die Lunge an, sondern sehr viele Organsysteme. Durch eine Entzündung und Gerinnungsstörung in den Blutgefäßen und einer fehlgeleiteten Antwort des Immunsystems können sehr vielfältige Symptome bleiben. Das reicht von Gedächtnisstörungen bis zu nicht enden wollendem Husten, Herzrasen und Muskelschwäche. Das häufigste Symptom ist die „Fatigue“, eine chronische Erschöpfung, die es auch bei anderen Viruserkrankungen gibt. Da es keinen einfachen Bluttest oder Marker auf dem Röntgenbild gibt, fallen diese Patienten oft durch das Raster.

Im letzten Teil der Doku sprechen Sie mit vielen Ungeimpften. Aktuell wird sehr viel über eine Impfpflicht nachgedacht, wie stehen Sie dazu?

In den Gesprächen wurde mir klar, welche Macht Falschinformationen haben und wie schwierig es für viele Menschen ist, die Glaubwürdigkeit von Quellen im Internet einzuschätzen. Lange war ich gegen eine Impfpflicht, aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre sie sogar eine Erleichterung für viele Zögerliche. In der Psychologie gibt es das Phänomen, dass Menschen, auch wenn sie stille Zweifel an ihrer lange gehegten Überzeugung haben, vor sich und anderen nicht ihr Gesicht verlieren wollen, ihre Meinung öffentlich zu ändern. Deshalb kann mit einer klaren sozialen Norm für alle eine Brücke gebaut werden.