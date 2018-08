Kammerspiel Die Stummfilmwoche in Regensburg Das Kammerspiel „Michael“ des Dänen Carl Theodor Dreyer ist eine Dreiecksgeschichte mit homoerotischer Komponente.

Von Michael Scheiner

Benjamin Christensen und Walter Slezak als Maler Claude Zoret und sein Modell Michael

Regensburg.„Der Mann ist ein Genie“, bedankt sich ein Zuschauer bei Nicole Litzel, als er den Arcadenhof Richtung Haidplatz verlässt. Sein überschwängliches Lob gilt Vsevolod Pozdejev, der den Stummfilm „Michael“ auf dem Klavier begleitet hat und – eine absolute Ausnahme – nach dem Abspann noch zwei Zugaben gespielt hat. Es bleibt nicht die einzige Anerkennung, die der junge estnische Musiker, aber auch der Film des dänischen Regisseurs Carl Theodor Dreyer von den Besuchern erfahren. Nahezu jeder Zweite, der sich von der Kuratorin der Stummfilmwoche verabschiedet, bedankt sich.

Für Litzel und Viktor Rotthaler, mit dem sie zusammen die älteste Stummfilmwoche in Deutschland seit Längerem zusammenstellt, ist es eine Herzensangelegenheit gewesen, das wenig bekannte Beziehungsdrama Dreyers in diesem Rahmen zu zeigen. Sie habe „Michael“ nur einmal gesehen, gerät Litzel ins Schwärmen, und sei „absolut gefangen von Darstellung, Atmosphäre, Kameraführung, eigentlich von allem an diesem großartigen Kammerspiel“. „Wenn ich solche Filme machen könnte“, zitiert sie den weit jüngeren Regisseur Ingmar Bergmann, „wäre ich der glücklichste Mensch der Welt!“ Der verehrte den eine Generation älteren Landsmann, der als einer der wichtigsten Visionäre des Kinos und bedeutendsten Filmemacher seiner Zeit gilt.

Mit 35 schon fünf Filme gedreht



Als er den 1924 bei der Ufa erschienenen Film drehte, war er gerade mal 35 Jahre alt und hatte bereits fünf Filme gedreht, anfänglich für die dänische Gesellschaft Nordisk, bei welcher er als Drehbuchautor und Schauspieler begonnen hatte.

Wie auch in vielen seiner späteren Filme, darunter Meisterwerke wie „Vampyr“ und „Gertrud“, geht es in „Michael“ um Unausgesprochenes, Angedeutetes – um das, was in den Menschen passiert. Es ist eine Dreiecksgeschichte. Verstrickt darin sind der erfolgreiche Maler Claude Zoret, eindrucksvoll von Dreyers Kollege Benjamin Christensen gespielt, sein als Ziehsohn adoptiertes Modell Michael (Walter Slezak) und Fürstin Zanikow (Nora Gregor). Der Maler, „Meister“ genannt, unterhält mit seinem Modell eine homosexuelle Verbindung, jedenfalls wird der Film in dieser Weise interpretiert.

Als sich die junge Fürstin Zanikow von ihm malen lassen will, lehnt er zunächst ab. Dann übernimmt er den Auftrag doch, scheitert aber, weil er ihre Augen nicht hinbekommt. Michael, den er als mäßigen Nachwuchskünstler kennengelernt hatte, vollendet das Gemälde. Von der Kritik wird es für die Augen gefeiert. Von der Fürstin mächtig angetan, geht Michael eine Verbindung mit ihr ein. Er verscherbelt Geschenke Zorets, um den teuren Lebensstil der verwöhnten Adligen zu finanzieren. Dabei geht er sogar soweit seinen Meister zu hintergehen und zu bestehlen. Verrat auf ganzer Linie, sozusagen. Dennoch hält der zutiefst enttäuschte Zoret zu seinem Geliebten und verteidigt ihn sogar gegenüber dem Journalisten Charles Switt (Robert Garrison), der Michael misstraut und auf eine Trennung drängt.

Aussagestarke Szenen



Wie die Dreiecksgeschichte durch sagenhaft inszenierte Großaufnahmen, kleinste Nuancen und Andeutungen als Liebesverrat, Verlust und Vereinsamung gelesen werden kann, spiegelt sich Vergleichbares auch zwischen den drei Männern. Dreyer hat diese Verhältnisse in aussagestarken Szenen, Gesten und Mimiken inszeniert, die total gefangen nehmen können.

Nach einem letzten künstlerischen Erfolg mit dem Bild „Hiob“ liegt der Meister mit gebrochenem Herzen im Sterben. Wer trotz Benachrichtigung nicht erscheint, ist Michael. Der vergnügt sich lieber mit Zanikow im Bett, während Zoret mit einem Lächeln im Gesicht stirbt. Seine letzten Worte an den heulenden Switt: „Jetzt kann ich ruhig sterben, denn ich habe die große Liebe gesehen“. Alleine wie Dreyer einen Mann (!) an gebrochenem Herzen sterben lässt und wie er mit Schärfen und Unschärfen umgeht, machen den Film zu einer Entdeckung. Pozdejevs musikalische Begleitung war das passende i-Tüpfelchen dazu.

