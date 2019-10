Außenansicht Die SUVs sind schuld Eigentlich sollten die Deutschen stolz auf ihr Land sein. Die Bevölkerung meckert aber lieber und führt Diskussionen.

Hubert H. Wartner, Kulturedakteur

Klar, wir freuen uns, dass „wir“ Welterbe sind, dass wir in einer bemerkenswert schönen, einzigartigen Stadt leben, die vielen Menschen Heimat ist und dass diese Stadt auch noch zu einem Staat gehört, der sich nach einer totalen Niederlage in einem der wohl furchtbarsten Kriege der Menschheitsgeschichte nicht nur wieder erholt hat, sondern wirtschaftlich und politisch zur Weltspitze zählt. Wir hätten also durchaus Grund, zufrieden und sogar ein bisschen stolz zu sein. Aber NEIN! Allenthalben breitet sich Unzufriedenheit aus, was sich nicht nur in endlosen Diskussionen und einer Flut von Demonstrationen niederschlägt. Seit Jahren macht sich die Unsitte breit, Fassaden und Gebäude zu beschmieren sowie in wahren Sticker-Attacken an allen möglichen und unmöglichen Orten die Innenstädte zu verunzieren. Dies zeugt von Überdruss, ja blinder Wut einer in Teilen orientierungslosen, frustrierten Gesellschaft. Zugegeben, politische und wirtschaftliche Lage könnten derzeit besser sein, aber wütende Protestaktionen bringen mit Sicherheit keine Lösung der äußerst diffizilen Gesamtproblematik, sondern nur schlechte Stimmung.

Was aber ebenfalls nichts bringt, ist das pauschale Stigmatisieren einzelner Gruppen der Gesellschaft, z. B. die Autofahrer als Urheber allen Übels anzuschwärzen bzw. auf die SUVs mit dem Finger zu zeigen. Als wenn diese alleine an der „Verstopfung“ der Innenstädte schuld wären oder sogar die Hauptschuld an den erhöhten Schadstoffwerten verursachten; was ist z. B. mit dem Schwerlastverkehr oder den Luxuslimousinen, die auch unsere Politiker immer noch nutzen? Erfreulicherweise ist mittlerweile die „Flugscham“ ins Bewusstsein unserer Wohlfühlgesellschaft gerückt. Spätestens an dieser Stelle sollte der Formel-1-Zirkus genannt werden. Traut sich denn niemand, einmal deutlich zu sagen, dass das mit Hochgeschwindigkeit im Kreis Fahren – angefangen beim Kraftstoffverbrauch bis hin zum Reifenabrieb – bedeutend mehr Anlass gibt in die mit Recht geführte Umweltdiskussion einbezogen zu werden? Hier wäre eine gute Möglichkeit, durch schlichtes Abschaffen dieses fragwürdig gewordenen Zirkus (sic!) mit einem Schlag wesentlich mehr zu erreichen, als mit bloßen Pauschalbeschuldigungen an die Adresse der nach wie vor auf das Auto angewiesenen Gesellschaft.

