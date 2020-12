Aussenansicht Die Theater und Orchester leiden Der Druck auf die Kultur-Budgets wächst. Dabei sind die Kulturbetriebe durch die Schließungen bereits geschwächt.

Von Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung e.V. in Berlin

Regensburg.Der seit dem 2. November geltende Corona Teil-Lockdown trifft neben Hotels und Gaststätten vor allem die Veranstaltungsbranche und die Kultureinrichtungen. Bereits die aktuelle Spielzeit für die Orchester und Theater hatte im September begonnen. Aufgrund der Abstandsregeln durfte nur viel weniger Publikum als üblich eingelassen werden. Auch auf der Bühne fanden nur noch kleinere Besetzungen Platz. Daher hatten viele Theater und Konzerthäuser ihre Spielpläne über den Haufen geworfen und sehr kurzfristig an die neuen Rahmenbedingungen angepasst.

Ausgerechnet in der umsatzstärksten Zeit

In einer Branche, die sonst über mehrere Jahre vorausplant, war schon das . Umso größer war die Enttäuschung, dass die gut durchdachten Hygiene- und Sicherheitskonzepte für das Publikum den erneuten Lockdown im November nicht abwenden konnten. Konzerte und Theatervorstellungen sind bis Weihnachten abgesagt. Wie schon beim ersten Lockdown im Frühjahr mussten Kartenkäufe rückabgewickelt werden. Gerade die Wintermonate sind normalerweise die umsatzstärkste Zeit. Viele Häuser befürchten, dass die Schließungen noch Monate dauern könnten.

Gegenwärtig weitere Einnahmeausfälle und laufende Personalkosten durch Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld zu kompensieren. Das scheint 2020 soweit ganz gut zu funktionieren und dürfte auch Anfang 2021 noch eine große Hilfe sein. Allerdings wird schon jetzt in Bayern von kommunaler Seite ein erhöhter Druck auf die Kulturfinanzierung deutlich. Wenn die Stadt Bamberg unter Verweis auf die Corona-Folgen ihren Kulturetat um 25 Prozent kürzen will, die Stadt Nürnberg den für 2021 geplanten Neubau eines Konzerthauses aufgibt, die Stadt München die Kosten für die Gasteig Renovierung begrenzt und den Kulturetat – auch für die Münchner Philharmoniker – zurückfahren will, dann wird deutlich, welche Auseinandersetzungen in den kommenden Wochen und Monaten bevorstehen. Als ob die Kulturbetriebe nicht schon durch Schließung und Einnahmeausfälle genug gestraft wären, drohen auch Kürzungen der öffentlichen Förderung. Hoffentlich hilft der Freistaat auch den nichtstaatlichen Orchestern und Theatern bei der Überwindung der Corona-Folgen. Sie sind es wert.