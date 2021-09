Wahl Die TV-Schlussrunde im Newsblog Wenige Tage vor der Bundestagswahl treffen alle Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aufeinander.

Berlin.Es ist der Schlussakt in einem Wahlkampf, der so offen ist, wie kaum ein anderer in der Geschichte der Bundesrepublik: Nach drei Triellen der Kanzlerkandidaten stehen sich in der TV-Schlussrunde sämtliche Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien gegenüber.

Neben den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (Union), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) sind auch Alice Weidel (AfD), Christian Lindner (FDP), Janine Wissler (Die Linke) und Markus Söder (CSU) Teil der Runde. Die Schlussrunde vor der Bundestagswahl beginnt um 20:15.