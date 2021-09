Bundestagswahl Die Wahlkreise im Check Wie „alt“ ist die Bevölkerung? Wo gibt es die meisten E-Autos? Wir liefern spannende Erkenntnisse, auch zu Ihrem Wahlkreis.

Regensburg.Für die Bundestagswahl am 26. September wurde Deutschland in 299 Wahlkreise eingeteilt. Vor der Wahl ist ein Blick auf bestimmte Strukturdaten besonders spannend. Sie verraten viel über die einzelnen Wahlkreise. Wo ist der Anteil junger oder alter Menschen am größten? Wo gibt es die meisten E-Autos? Wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit in den Wahlkreisen aus? Unsere interaktiven Grafiken liefern spannende Erkenntnisse zu den Wahlkreisen, auch zu denen im MZ-Gebiet.

Altersstruktur in den Wahlkreisen

Im MZ-Gebiet leben die meisten 18- bis 34-Jährigen im Wahlkreis Regensburg. Dass die Domstadt und ihre Umgebung vor allem jüngere Altersgruppen anlockt, ist wenig überraschend. In unserer Grafik können Sie nachschauen, wo die meisten Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren leben. Außerdem gibt es noch folgende Altersgruppen: 35 bis 59 Jahre, 60 bis 74 Jahre, 75 und älter.

So viele E-Autos gibt es in den Wahlkreisen

Schaut man sich die Anzahl der zugelassenen PKW mit Elektor- oder Hybridantrieb an, scheint die Mobilitätswende noch weit entfernt. Magere 1,5 Prozent beträgt der Anteil im Wahlkreis Regensburg. Nur wenige Wahlkreise in ganz Deutschland können das toppen.

Schulabgänger nach Schularten

Der mittlere Schulabschluss, früher auch mittlere Reife genannt, ist der häufigste Schulabschluss in Ostbayern. Zwischen 45 und 50 Prozent der Schulabgänger aus dem Jahr 2019 hatten in den Wahlkreise der Region einen mittleren Schulabschluss. In unserer Grafik können Sie sich alle Zahlen für Ihren Wahlkreis ansehen. Sie können über das Plus-Symbol aber auch einen Blick auf die Verteilung in ganz Deutschland werfen.

An dieser Stelle veröffentlichen wir in den nächsten Tagen weitere interessante Daten und Fakten zu den Wahlkreisen.