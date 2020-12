Aussenansicht Die Wahrheit hinter Pelzen Was vollkommen vergessen wird, ist die schockierende Tatsache, dass Millionen Nerze auch ohne Corona umgebracht worden wären.

Von Martha Stieler, Tierschützerin

Merken

Mail an die Redaktion Martha Stieler Foto: Martha Stieler

Berlin.Millionen Nerze werden auf Pelzfarmen als Maßnahme gegen Corona ermordet. Der Aufschrei war gigantisch: Wegen des Corona-Virus sollen circa 17 Millionen Nerze in Dänemark getötet werden. 17 Millionen – eine Massenkeulung par excellence. Aus Angst, dass eine auf Nerzfarmen nachgewiesene Corona- Mutation einen Impfstoff beeinträchtigen könnte, ist es laut dänischer Regierung notwendig, jeden einzelnen Nerz in Dänemark umzubringen.

Nicht viele wissen, dass Dänemark weltweit der größte Nerzpelzlieferant ist. China steht an Platz zwei der Spitze des Grauens. Dänemark ist unser direkter Nachbar, nur ein paar Kilometer entfernt: Hier gab es bis vor wenigen Wochen dreimal so viele Nerze wie Menschen. Unvorstellbar sind diese Zahl, diese Masse und das massenhafte Leid, das dahintersteckt.

Nerzzüchterinnen und Nerzzüchter im ganzen Königreich beklagen sich über die Massentötung ihrer Tiere. Schrecklich für die Tiere lautet der Aufschrei. 17 Millionen Tierleichen durch Corona werden es alleine in Dänemark sein. Was jedoch vollkommen vergessen wird, ist die schockierende Tatsache, dass diese Millionen Tiere auch ohne das Virus umgebracht worden wären – und zwar in den nächsten Monaten zur sogenannten „Pelzernte“. Das ist die unschöne Wahrheit.

Richtig ist also der Aufschrei. Richtig wäre der Aufschrei jedoch auch an jedem einzelnen Tag, bis es keine Pelzfarmen mehr gibt. Nerzfarmen mit über 100 000 Tieren auf einer einzigen Farm sind keine Seltenheit. Alle Tiere, die zur Fellproduktion gezüchtet werden, sind Wildtiere. In freier Wildbahn würden sie sich mehrere Hundert Kilometer pro Tag fortbewegen. In einem Käfig mit einer Grundfläche von wenigen Zentimetern bleibt ihnen dieses komplett verwehrt.

Die Käfighaltung führt bei den Tieren zu schmerzhaften Entzündungen, sie leiden unter massiven Verhaltensstörungen und neigen oft zu Kannibalismus. Getötet werden sie durch einen Stromschlag oder Vergasung. Der Todeskampf der Tiere dauert teilweise mehrere Minuten an.

Es gibt auf der ganzen Welt keinen verarbeiteten Pelz, der von einem glücklichen, gesunden Tier stammt, das eines natürlichen Todes gestorben ist. Ist der Pelzbesatz am Wintermantel das wirklich wert? Jeder Pelz bedeutet Angst, Qual, Schmerzen und Tod. Das ist die harte Wahrheit.

Die Autorin ist Tierrechtlerin beim deutschen Tierschutzbüro e. V.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.