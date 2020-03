Aussenansicht Die Wahrheit über Leder Greifen Sie daher lieber zu veganen Alternativen wie Kunstleder, Ananasleder oder Kork.

von Johanna Fuoss, Tierschützerin

Berlin.Leder schadet den Tieren und der Umwelt. Nur wenige wissen, was wirklich hinter Leder steckt. Für die Produktion werden jährlich über 1,4 Milliarden Rinder, Schafe, Ziegen und Millionen weiterer Tiere getötet. In der Türkei boomt der Lederhandel mit Deutschland als zweitgrößtem Abnehmer nach Russland.

Es gibt keine richtige Kennzeichnungspflicht, und die Handelswege sind kaum nachverfolgbar. So lässt sich nicht erkennen, von welcher Tierart das Leder stammt und wo das Tier getötet wurde. Angaben wie „Made in Italy“ verraten nur, wo das Endprodukt zuletzt bearbeitet wurde.

Für die Lederproduktion werden Tiere oft wochenlang um die halbe Welt transportiert, beispielsweise von Deutschland in den Libanon. Darunter sind auch männliche Kälber, die „Abfallprodukte“ der Milchindustrie. Ihre Haut wird dann zum Beispiel in der Türkei verarbeitet und landet als Schuhe, Handtasche oder an Möbelstücken in deutschen Geschäften.

Mangelnde Hygiene, Schmerzen, Hunger, Durst und ein leidvoller Tod sind bei den Lebendtransporten an der Tagesordnung. Manche Tiere sind am Ziel so schwach oder verletzt, dass sie nicht mehr laufen können, weshalb sie mit Kränen von den Schiffen gehievt werden. Dabei hängen sie mit ihren mehreren Hundert Kilo an einem Bein, das fast immer bricht. Selbst schwangere Tiere werden diesen Strapazen ausgesetzt. Es kann vorkommen, dass sie mit ihren Babys im Bauch getötet werden.

In einigen Ländern werden Tiere zudem ohne Betäubung getötet – der qualvolle Todeskampf dauert meist mehrere Minuten. In Europa ist es aber nicht immer besser, denn auch hier schlägt die Betäubung oft fehl. Leder gilt zudem als eines der umweltfeindlichsten Produkte. Für die Rinderzucht werden Regenwälder massiv gerodet. Die Tiere tragen durch ihre Ausscheidungen und das darin enthaltene Methan außerdem stark zur Klimaerwärmung bei.

Bei der Ledergerbung werden viele gefährliche Chemikalien wie Chrom oder Formaldehyd eingesetzt. Selbst in fertigen Produkten wie Kinderschuhen finden sich oft Belastungen mit Chrom VI, einem krebserregenden und allergieauslösenden Schwermetall.

Greifen Sie daher lieber zu veganen Alternativen wie Kunstleder, Ananasleder oder Kork.

Die Autorin ist Fachreferentin für Bekleidung und Textil bei PETA.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

Hier geht es zu den Außenansichten.