Parteien Die wichtigsten Köpfe der Italien-Wahl Am Sonntag wählen die Italiener ein neues Parlament. Vier Kandidaten dominieren den Wahlkampf. Einer ist Silvio Berlusconi.

Merken

Mail an die Redaktion Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni ist das genaue Gegenteil von Silvio Berlusconi: Der 63-jährige Sozialdemokrat würde gerne sein Amt als Ministerpräsident behalten. Foto: Tiziana Fabi/afp

Luigi Di Maio,tritt als Spitzenkandidat der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung an. Foto: AFP PHOTO / Alberto Pizzoli

Rom.Silvio Berlusconi ist der Chef der konservativen Forza Italia. Im Wahlkampf trat er so gut wie gar nicht öffentlich auf. Dafür dominierte der Medienunternehmer (hauseigene) TV-Sender. Trotz der skandalgeprägten Amtszeiten als Ministerpräsident könnte das Mitte-Rechts-Bündnis des 81-Jährigen die Mehrheit holen. Nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung darf Berlusconi allerdings bis 2019 keine politischen Ämter bekleiden – dagegen klagt er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ohnehin hat sich Berlusconi, der 2011 zurücktreten musste, stets zu Unrecht von der Justiz verfolgt gesehen. Er war zwei Mal verheiratet und hat fünf Kinder.

Berlusconis rechter Partner

Berlusconis Bündnispartner vom rechten Rand heißt Matteo Salvini. Dem 44-Jährigen ist in der Migrationskrise eine erstaunliche Wiedergeburt der Partei Lega Nord gelungen. Seit 2013 steht er an der Spitze der Partei, die einst nur im Norden stark war. Er schlug einen fremdenfeindlicheren Kurs ein und wurde das Gesicht einer landesweiten rechten Bewegung. Bei der Wahl tritt die Partei erstmals als Lega an. Der Mailänder nennt den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban sein Vorbild, ist Trump- und AfD-Freund. Im Wahlkampf lautete sein Slogan „Italiener zuerst“. Er nennt Migranten „Kriminelle“ und Roma-Angehörige wollte er „mit dem Bagger“ aus deren Siedlungen vertreiben. Nach dem Abbruch seines Geschichtsstudiums arbeitete er als Journalist. Salvini ist Fan von Berlusconis Ex-Fußballclub AC Mailand und hat zwei Kinder.

Lesen Sie außerdem:

Im vergangenen Jahr wurden Berlusconis Comeback-Pläne bekannt.

Ein weiterer wichtiger politischer Kopf in Italien ist Luigi di Maio. Der 31-Jährige tritt als Spitzenkandidat der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung an – derzeit in Umfragen stärkste Einzelpartei des Landes. Würde er es in die Regierung schaffen, wäre er der jüngste Regierungschef, den Italien je hatte. Im Gegensatz zum Gründer der Partei, dem Ex-Komiker Beppe Grillo, gibt sich der Jungpolitiker moderat und wirkt brav. 2013 kam der Studienabbrecher ins Parlament und wurde zum stellvertretenden Präsidenten der Abgeordnetenkammer gewählt, der jüngste in der Geschichte der Republik. Gewitzelt wird oft über seine Grammatikfehler oder über mangelnde Geografie- und Geschichtskenntnisse. So bezeichnete er den chilenischen Diktator Augusto Pinochet als Venezolaner und verortete Russland am Mittelmeer. Di Maio stammt aus einem Vorort von Neapel, er ist ledig und hat keine Kinder.

Renzi träumt von Comeback

Ein anderer Politiker will es noch einmal wissen. Matteo Renzi, der Chef der Sozialdemokraten und ehemalige Ministerpräsident, tritt nach seinem Sturz wegen der Niederlage bei einem Verfassungsreferendum am Sonntag wieder an. Der 43-jährige Florentiner ist bekennender Pro-Europäer und galt vielen als Hoffnungsträger, der Italien wieder aus der Krise führen könnte. Anfang 2014 war der ehemalige Bürgermeister von Florenz als „Verschrotter“ der alten Politik angetreten. Er büßte aber spätestens an Popularität ein, als er das Referendum zur Abstimmung über seine eigene politische Zukunft erklärte. Renzi ist es nicht gelungen, seine zerstrittene Partei PD zusammenzuhalten. Auf internationaler Ebene zeigte sich Renzi gern mit Politikern wie Ex-US-Präsident Barack Obama, den er als Freund bezeichnet und der ihn auch privat in Italien besucht hat. Renzi ist verheiratet und hat drei Kinder.

Unklare Mehrheit Die Wahl in Italien wird vermutlich keinen klaren Gewinner hervorbringen. Laut Umfragen kommt keine Partei und kein Bündnis auf eine regierungsfähige Mehrheit.

Die beiden Kammern des Parlaments kommen erstmals am 23. März zu einer Sitzung zusammen. An diesem Tag sollen die Präsidenten des Senats und des Abgeordnetenhauses gewählt werden.

Erst danach beginnen eventuelle Koalitionsverhandlungen. Hier kommt Staatspräsident Sergio Mattarella eine tragende Rolle zu, der alle parlamentarischen Gruppen zu Gesprächen einlädt. Falls sich keine Lösung findet, kann Mattarella das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. (dpa)

Eine wichtige Rolle dürfte Paolo Gentiloni spielen: Der 63-Jährige wurde nach dem Rücktritt von Renzi Regierungschef. Das Verhältnis zwischen den beiden Sozialdemokraten gilt als eng. Als früherer Außenminister ist er Diplomat durch und durch und gilt als gemäßigter Politiker. Er mag Polit-Dramen gewöhnten Italienern mitunter zu grau und ruhig erscheinen, doch kein Politiker ist derzeit so populär wie er. Mit 35 Prozent ist er der Politiker, dem die Italiener das meiste Vertrauen entgegenbringen – Renzi und Berlusconi kommen nur auf 24 Prozent. Immer wieder wird spekuliert, ob Gentiloni nicht doch der geeignete Kandidat wäre, das Amt weiterzuführen. Gentiloni ist verheiratet, hat aber keine Kinder.

Weitere Politiknachrichten können Sie hier lesen.