Umwelt Diesel-Politik verwirrt sogar Experten Scheuers Vorschläge verursachen Ratlosigkeit, das Durcheinander in Berlin verärgert die Branche und die Verbraucher.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Hier ist der Grund für den Meinungswandel der Kanzlerin. Seit in Frankfurt Fahrverbote drohen, ist sie für Hardware-Nachrüstungen. Foto: Arne Dedert, dpa

Regensburg.Das politische Durcheinander um den Diesel sorgt bei Autohandel und Werkstätten für Frust. Selbst ein Experte wie der Präsident des Bayerischen Kfz-Gewerbes und Landesinnungsmeister blickt nicht mehr durch. „Ich kann Ihnen nicht sagen, wo es langgeht“, sagte Albert Vetterl am Dienstag auf die Frage der MZ, was er denn von den jüngsten Vorschlägen des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) hält. Das sei „wirres Zeug“. Er habe dem Minister erst am Montag einen Brief geschrieben „weil nichts weitergeht“ und Scheuer daran erinnert, dass es auch in Bayern Diesel-Fahrer gebe – ein Wink mit dem Zaunpfahl vor den Landtagswahlen in gut zwei Wochen.

Kaufprämien haben Nebenwirkungen

Vetterl, der in Teublitz ein Autohaus betreibt, plädiert für Nachrüstungen der schmutzigen Diesel allein auf Kosten der Hersteller. Hohe Kaufprämien oder Nachlässe auf neue Euro-6-Diesel sieht er kritisch. Denn die Händler hätten Euro-5-Autos im Wert von vier Milliarden Euro auf dem Hof stehen. Die würden dann noch stärker entwertet. Klare Konzepte, klare Linie, danach sehne sich das Kraftfahrzeuggewerbe gemeinsam mit dem Verbraucher. Genauso sieht es ein Brancheninsider aus dem Autohandel, der seinen Namen nicht öffentlich genannt haben will. „Jeder muss wissen, woran er sich halten kann“, sagte er zur MZ. Das „Wischiwaschi“ um Nachrüstung, Fahrverbote, Elektromobilität und Umtauschaktionen schade allen Beteiligten. Ihm ergeht es mit den Vorschlägen von Verkehrsminister Scheuer wie dem Kollegen Vetterl: „Ich verstehe das nicht.“

Scheuer sagte am Dienstag unter anderem, bei möglichen Hardware-Nachrüstungen von deutschen Diesel-Fahrzeugen solle die Selbstbeteiligung der Halter bei Null liegen. Damit kassierte er gleich wieder jenes Konzept, das er erst am Sonntag im Kanzleramt beim Treffen mit den Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen vorgestellt haben soll. Demnach hätten die Hersteller von Personenwagen bei Nachrüstungen 80 Prozent der Kosten tragen sollen.

Scheuer favorisiert nach wie vor Kaufanreize der Hersteller, um Kunden zum Umstieg auf neue Autos zu bewegen. Der Branchenexperte im Handel hält das Instrument für überstrapaziert: „Wir hatten solche Prämien bereits 2009 und erst im vergangenen Jahr. Soll das jetzt schon wieder kommen?“

Einen Artikel zum Autoabsatz, der auch mit den Folgen der Diesel-Affäre zu tun hat, finden Sie hier

Das Durcheinander betrifft auch Handwerker, die in die Innenstädte zum Kunden fahren. Sie können von den Kommunen Ausnahmegenehmigungen für ihre alten Diesel bekommen. Aber wenn Betriebe in mehreren Städten tätig sind, entsteht ein großer bürokratischer Aufwand. Der Händler empfiehlt: Diesel mit der aktuellsten Schadstoffklasse kaufen oder gleich einen Elektrotransporter. Das Angebot an E-Transportern werde 2019 deutlich wachsen. Vetterl will ein Auge darauf haben, dass bei möglichen Umtausch- und Rückkaufverpflichtungen der Autobauer nicht nur Private, sondern auch das Gewerbe enthalten sind.

Einen Leitartikel zu einem der vorausgegangenen Diesel-Gipfel von vor über einem Jahr gibt es hier. Überholt ist er keineswegs.

Sowohl Scheuer als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel waren bislang gegen Hardware-Nachrüstungen. Nach dem jüngsten Urteil zu Fahrverboten von 2019 an in Frankfurt hat Merkel ihre Meinung geändert. Scheuer musste daraufhin seine Linie anpassen. Am 28. Oktober wird schließlich in Hessen gewählt. Da kommen drohende Fahrverbote für eine große Zahl von Dieselbesitzern höchst ungelegen.

Im übrigen löse sich die Kaufzurückhaltung bei Diesel-Autos bereits wieder auf, sagte der Händler. Seit der Umstellung im September auf den neuen Standard WLTP bei der Verbrauchs- und Schadstoffmessung mit seinen praxisnäheren Werten zögen die Verkäufe wieder an, vor allem bei Gewerbekunden.