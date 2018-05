Politik Dieses Gesetz treibt Bayern um Nach der Riesendemonstration in München rüstet sich Regensburg. Wir liefern die wichtigsten Fakten zum Polizeiaufgabengesetz.

Von Christoph Trost, dpa und Julia Weidner

Mail an die Redaktion Kritiker des Polizeiaufgabengesetzes befürchten, dass viele Grundrechte eingeschränkt werden könnten. Foto: Felix Hörhager/dpa

Weshalb ist ein neues Polizeiaufgabengesetz (PAG) in Bayern eigentlich jetzt notwendig?

Eine Neufassung ist nötig, weil das bestehende Gesetz an europäische Datenschutzvorgaben und an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum sogenannten Bundeskriminalamtsgesetz angepasst werden muss. Die Staatsregierung will die ohnehin nötige Neuregelung aber auch nutzen, um die Kompetenzen der Polizei teils deutlich zu erweitern. Ein Hauptargument: Man müsse mit Verbrechern mithalten, auch technisch.

Warum wird das Gesetz so massiv kritisiert – und was genau gefällt Kritikern daran nicht?



Kritiker beklagen, dass der Freistaat das schärfste Polizeirecht der deutschen Nachkriegsgeschichte bekomme. Ein zentraler Kritikpunkt ist, ganz grundsätzlich, die Absenkung der Eingriffsschwelle für die Polizei: Sehr viel mehr Befugnisse als bisher sollen die Beamten künftig nicht erst bei einer „konkreten“, sondern schon bei einer „drohenden“ Gefahr anwenden können. Der Begriff der lediglich „drohenden Gefahr“ ist zwar nicht neu, er steht so schon seit einem Jahr im Gesetz– wobei Kritiker darauf verweisen, dass der Begriff eigentlich im Zuge der Terrorbekämpfung eingeführt worden sei. Er soll nun aber eben bei nochmals deutlich mehr Polizeibefugnissen als bisher Anwendung finden. Und: Der Begriff sei viel zu unbestimmt. Sogar Juristen sind sich uneins: Der Richter am Landgericht München I, Markus Löffelmann, beklagte in einer Anhörung im Landtag einen Paradigmenwechsel im bayerischen Polizeirecht: Jeder bayerische Polizist solle mehr Befugnisse bei der Gefahrenabwehr bekommen als das Bundeskriminalamt im Kampf gegen den Terror. Dagegen argumentierte der Rechtsprofessor Markus Möstl, die Polizei müsse mit neuen Herausforderungen für die Innere Sicherheit Schritt halten.

Welche neuen Befugnisse soll die Polizei bekommen – und was sagen Kritiker dazu?

Umstritten ist beispielsweise die Auswertung von DNA-Spuren schon zu Fahndungszwecken. Das Innenministerium argumentiert, mit einer DNA-Untersuchung von Geschlecht, Augen-, Haut- und Haarfarbe, Alter und Herkunft könne „der Kreis der potenziellen Gefährder eingegrenzt werden“. Kritiker, darunter im Übrigen auch der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri, stören sich daran, dass die Polizei das genetische Programm eines Menschen auswerte, also zu Zwecken der Gefahrenabwehr in die Gene „hineinschauen“ dürfe. Umstritten ist auch die geplante Ausweitung des Einsatzes von Körperkameras („Bodycams“) durch Beamte, auch in Wohnungen und ohne dass dies anschließend durch einen Richter bestätigt werden müsste. Ebenso umstritten sind eine Vielzahl „technischer“ Befugnisse, die die Polizei bekommen soll, etwa der Zugriff auf Cloud-Speicher. Was nicht stimmt: dass künftig jeder Streifenpolizist Handgranaten und Sprengstoff einsetzen darf, wie manche Kritiker gegen das Gesetz ins Feld geführt hatten. Das dürfen nur Spezialeinsatzkommandos.

Wie haben die CSU und ihre Politiker auf die Kritik und Demos in den vergangenen Monaten reagiert?

Einige Punkte wurden abgeschwächt oder entfallen. Beispielsweise soll auf die automatisierte Gesichtserkennung bei Videoüberwachungsmaßnahmen verzichtet werden. Doch der zentrale Kritikpunkt, nämlich an der Ausweitung der polizeilichen Eingriffsmöglichkeiten schon bei einer „drohenden Gefahr“, bleibt. Unwahrscheinlich ist, dass es nach der Großdemonstration am Donnerstag noch weitere Korrekturen geben wird. Innenminister Joachim Herrmann hat den Kritikern sogar „Lügenpropaganda“ vorgeworfen: Er sei überrascht, „dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt hat“. Das bringt nicht nur die Opposition auf die Palme. Auch der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, kontert, es gebe „sehr gute rechtliche Argumente gegen das kritisierte Gesetz“. Herrmann sei aufgerufen, die Kritik „ernst zu nehmen und die Kritiker nicht pauschal als Lügner und Propagandisten zu diffamieren“.

Wie läuft die Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz am Montag in Regensburg ab?

Start der Veranstaltung ist um 18 Uhr auf dem Regensburger Neupfarrplatz. Stefan Christoph, Parteimitglied bei den Grünen, stellt die Veranstaltung mit auf die Beine. Er gibt sich vorsichtig, sagt, er rechne mit mindestens 2000 Demonstranten. Von den je nach Schätzung 4000 bis 5000 Teilnehmern bei der letzten Demo gegen das PAG war er überwältig, fühlt sich aber auch bestätigt: „Das PAG ist ein Thema, das die Menschen auf die Straße bringt“, sagt Christoph. Es werden auch wieder Redner auf der Bühne stehen, von Politikern der SPD oder der Grünen bis zur verdi-Vertreterin. „Jetzt geht es nicht mehr um Parteizugehörigkeiten“, erklärt Christoph. Er hofft, dass die Demos, vor allem auch die große Veranstaltung in München, die Politiker zum Umdenken anregt. Doch: „Der Glaube fehlt.“

Redner auf der Demo Die Demo findet am Montag von 18 bis 19.30 Uhr am Neupfarrplatz in Regensburg statt.

Als Redner treten unter anderem Jürgen Mistol von den Grünen und Marina Mühlbauer von verdi auf. Auch Franz Schindler (SPD) wird am Montagabend am Neupfarrplatz auf der Bühne stehen. Er ist Vorsitzender im Verfassungsausschuss des Landtages und spricht im Hinblick auf das PAG von einem „Überwachungsstaat“. (Foto:dpa)

Wie rüsten sich die Stadt und die Polizei für die Demonstration am Neupfarrplatz?

Die Polizei war von der Resonanz der letzten Veranstaltung gegen das PAG in Regensburg laut Sprecherin Tanja Nuß überrascht. Eine solch große Demonstration gab es im Stadtgebiet in den letzten Jahren nicht. Auch im Hinblick auf den großen Andrang bei der Demo in München am Donnerstag bereit sich die Polizei auf die Kundgebung am Montagabend in Regensburg vor. Laut Polizei werden zu dieser 500 bis 1500 Teilnehmer erwartet, was keine Seltenheit bei Demonstrationen in der Domstadt sind. Die Stadt Regensburg trifft laut Sprecherin Katrin Butz keine besonderen Vorkehrungen für die geplante Demo.

