Arbeit Digitalisierung und Inklusion Die Digitalisierung in der Arbeitswelt birgt Risiken, aber auch enormen Chancen für Menschen mit Behinderungen.

Walter Krug

Abensberg.In der psychotherapeutischen Arbeit hat es sich bewährt zwischen Tatsachen und Problemen zu unterscheiden. Dabei gilt: Tatsachen sind hinzunehmen, für Probleme gibt es Lösungen. Bezogen auf das Thema Digitalisierung ist Tatsache, dass sich die Arbeitswelt in einem rasanten Umbruch befindet und die Themen Individualisierung und Vernetzung alle Bereiche unseres Arbeitslebens erfasst haben. Es ist Tatsache, dass sich die daraus resultierende Veränderungsdynamik weiter beschleunigen wird und den Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden fortlaufende Lernprozesse abfordert. Es ist Tatsache, dass dieser Wandel vorrangig auf der Grundlage technischer Möglichkeiten und wirtschaftlicher Interessen vorangetrieben wird und die Auswirkungen für die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung nachrangig gesehen, oft sogar als „Kollateralschaden“, in Kauf genommen werden.

Einige Beispiele dafür: Die Beschleunigung von Veränderungsprozessen, die Individualisierung und agile Formen der Zusammenarbeit stellen vor allem Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Lernbehinderung vor große Herausforderungen. Der prognostizierte Abbau geringqualifizierter Tätigkeiten in den nächsten Jahren auf Grund von Automatisierungsprozessen gefährdet die Zukunft der Fachpraktikerberufe, die eigens für Menschen mit Behinderung entwickelt wurden. Aus den steigenden Anforderungen an die Belastbarkeit, an Stressresistenz und Selbstorganisation in einer Arbeitswelt 4.0 resultiert ein hohes Risiko des Scheiterns für Menschen mit psychischen Störungen.

Dabei sind die Chancen der Digitalisierung unübersehbar: Neue Formen assistiver Technologie ermöglichen Menschen mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung Zugänge zu Arbeitsfeldern, von denen sie bisher ausgeschlossen waren. Expertensysteme, abrufbar über mobile Geräte, reduzieren Komplexität in Tätigkeitsfeldern oder leiten sicher durch Prozessketten und unterstützen so Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Vernetzte Kommunikation und digitale Eingabehilfen ermöglichen eine Zusammenarbeit von behinderten und nicht behinderten Menschen, wie sie bisher nicht möglich war. Ausgehend von den individuellen Bedarfen behinderter Menschen sollte das Potenzial der Digitalisierung geprüft werden. Mit ihr könnte die Arbeitswelt 4.0 einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Inklusion behinderter Menschen im Arbeitsleben und in der Gesellschaft leisten. Digitalisierung ist eine Tatsache – sorgen wir gemeinsam dafür, dass sie vor allem zur Chance und nicht zum Problem für Menschen mit Behinderung wird.