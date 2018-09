Internet Digitalsteuer sorgt weiter für Streit Internetkonzerne wie Google oder Amazon sollen auch in Europa mehr Steuern zahlen. Doch noch sind viele Fragen offen.

Von Daniela Weingärtner

Mail an die Redaktion Die EU-Kommission will Internetkonzerne wie Google, Amazon und Facebook auch in Europa stärker zur Kasse bitten. Doch das Vorgehen ist umstritten. Foto: Stefan Jaitner/dpa

Brüssel.Die europäische Sondersteuer auf Umsätze großer Internetkonzerne soll noch in diesem Jahr eingeführt werden. Das jedenfalls hat Hartwig Löger angekündigt, österreichischer Finanzminister und in seiner Rolle als EU-Ratsvorsitzender Gastgeber des informellen Treffens seiner Kollegen vergangenes Wochenende in Wien. „Es gibt, entgegen so mancher Interpretation der letzten Tage und Wochen, den klaren Auftrag, den Vorschlag der Kommission zu vertiefen und bis Jahresende eine Übergangslösung zu entwickeln“, sagte er nach der Sitzung. Alle Finanzminister hätten unter der Bedingung zugestimmt, dass die Steuer nur übergangsweise eingeführt werde, bis auf OECD-Ebene eine endgültige Lösung gefunden sei.

Mitte März hatte die EU-Kommission einen Gesetzentwurf vorgelegt, dessen Logik sich auf den ersten Blick niemand entziehen kann. Da Firmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon (im politischen Jargon Gafa genannt) zwar riesige Umsätze in Europa erwirtschaften, dort aber keine Betriebsstätten unterhalten, zahlen sie nur halb so viel Steuern wie vergleichbar große Unternehmen. Da sie ihre Gewinne vor europäischen Finanzämtern nicht ausweisen, sollen sie künftig eine pauschale Umsatzsteuer von drei Prozent zahlen, wenn ihr Umsatz weltweit 750 Millionen Euro und in der EU 50 Millionen Euro übersteigt.

Widerstand der Steueroasen

Von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stammt die Idee, nicht länger auf eine internationale Lösung des Problems im Rahmen der OECD zu warten, sondern die ungleiche Behandlung von analogen und digitalen Unternehmen durch eine europäische „Gafa-Steuer“ aus der Welt zu schaffen. Sein Landsmann Pierre Moscovici, in der EU-Kommission für das Thema zuständig, hatte sie aufgegriffen. Im Juni hatten Macron und Bundeskanzlerin Merkel erklärt, sich für die Steuer einsetzen zu wollen. Widerstand kam zunächst von den üblichen Verdächtigen: Großbritannien und den Steueroasen Malta, Irland und Luxemburg.

Sorge vor Verschärfung des Handelsstreits mit den USA

Einen Tag vor dem Finanzministertreffen in Wien aber berichtete die Bild-Zeitung, im Leitungsstab des deutschen Finanzministeriums gebe es ebenfalls Bedenken gegen die Steuer. Die Experten warnen, es könne deutsche Unternehmen im Ausland treffen, wenn sich die Idee durchsetze, den Umsatz von Betrieben zu besteuern, die vor Ort keine Betriebsstätte unterhalten und keine Steuererklärung abgeben. Außerdem könne das Thema den Handelsstreit mit den USA weiter anheizen, da die Gafa-Unternehmen nun einmal US-Unternehmen seien.

Erinnerungen an die FTT Finanztransaktionssteuer Die Debatte um mehr Steuergerechtigkeit zwischen analogen und digitalen Unternehmen erinnert fatal an das jahrelange Gezerre um eine Umsatzsteuer auf Börsentransaktionen, die sogenannte „Finanztransaktionssteuer“ FTT.

Sackgasse: 2011 machte die EU-Kommission wegen der Finanzkrise einen entsprechenden Vorschlag. Deutschland gehörte zunächst verbal zu den Befürwortern, schien aber nicht unglücklich, dass mehrere Staaten das Projekt blockierten und damit keine Notwendigkeit bestand, wirklich Farbe zu bekennen. 2013 schlug die Kommission vor, die FTT im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit einzuführen. Die dafür erforderlichen neun EU-Mitgliedsstaaten fanden sich bis heute nicht.

Finanzminister Scholz bringt die Debatte in eine unangenehme Zwickmühle. Einerseits dringt gerade der linke Flügel seiner eigenen Partei auf mehr Steuergerechtigkeit und darauf, große Internetkonzerne endlich zur Kasse zu bitten. Andererseits gibt es nicht nur in seinem eigenen Haus handwerkliche Bedenken gegen die Idee. „Unerwünschte Marktmacht der Digitalkonzerne sollte primär mit Mitteln der Wettbewerbspolitik angegangen werden“, forderte der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuest, Ende Juni auf der Jahresversammlung des Instituts für Wirtschaftsforschung. „Ein interessantes Konzept ist hierbei die Daten-Allmende, also der öffentliche Zugang zu bestimmten gesammelten Daten, um Märkte für neue Unternehmen offen zu halten“, sagte Fuest.

IFO-Chef: Lieber die Digitalisierung fördern

In der „Wirtschaftswoche“ erinnerte er daran, dass die vereinbarten Regeln zur Besteuerung globaler Konzerne nicht vorsähen, Gewinne dort zu versteuern, wo die Produkte verkauft werden. Da Konzerne wie Apple und Google ihre Produkte in den USA entwickelt hätten, liege das Recht zur Besteuerung in erster Linie dort. „Europa sollte weniger über neue Steuern und Abgaben auf digitale Geschäftsmodelle spekulieren“, forderte Fuest. Viel wichtiger sei es, die Digitalisierung zu fördern und das Projekt eines europäischen Binnenmarktes für die Digitalwirtschaft voranzubringen.