DIN-Norm mit Emojis ;-)

von Christian Stang, Postbeamter und Linguist

Regensburg.In diesen Tagen wird die neue DIN 5008 der Schreibgemeinschaft öffentlich zugänglich gemacht. Diese „Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung“ – so der nun erweiterte Titel der Norm – haben eine lange Tradition; ihr Vorgänger geht immerhin auf die 1920er-Jahre zurück.

In der Neufassung von DIN 5008 ist eine Reihe neuer Begriffe anzutreffen, die der Otto Normalverbraucher sicherlich als hilfreich betrachten wird. So wird beispielsweise aus dem ursprünglich als „Mittestrich“ bezeichneten Bindestrich ein „Kurzstrich“ (-), der beispielsweise als Trennstrich bei der Wort-tren-nung am Zei-len-ende, als Ergänzungsstrich in Fällen wie „bergauf und -ab“ oder „Warenexport- und -importgeschäft“ sowie als Durchkopplungsbindestrich in Fällen wie „D.-Martin-Luther-Straße“ oder „100-Jahr-Feier“ zum Einsatz kommt. Dem Kurzstrich steht nun – natürlich – in der neuen DIN 5008 unter anderem der „Langstrich“ (–) gegenüber, der – neben seiner Rolle als Satzzeichen (Gedankenstrich) wie an dieser Stelle – auch als „bis“- und „gegen“-Strich verwendet wird: „Sprechstunde: Montag – Freitag, 9 Uhr – 12 Uhr“, „Jahn Regensburg – Darmstadt 98“.

Zu den „Aufregern“ der neuen „Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung“ wird wohl die Frage gehören, inwieweit es sinnvoll und erforderlich ist, die Verwendung von Emoticons und Emojis zu normieren. Hier weist die neue DIN 5008 – zu Recht – darauf hin, dass derartige Zeichen und Piktogramme nicht das vorausgehende Satzzeichen ersetzen und es sich empfiehlt, „Emojis hinter den Satzpunkt […] zu setzen, wenn sie auf den gesamten Satz Bezug nehmen“. ;-) Als besonders nützlich dürfte sich übrigens der neu eingefügte Anhang F zu „Typografisch anspruchsvollen Textwerken“ erweisen, der Abweichungen beschreibt, in denen die klassischen Regeln für den Schriftsatz (Mikrotypografie) von den in den anderen Teilen der Norm erläuterten Richtlinien abweichen. Hierzu zählt zum Beispiel die Gestalt der Anführungszeichen, wie sie in dieser „Außenansicht“ zu sehen sind. Man darf gespannt sein, ob die in einem Anwendungsbeispiel zu findende geschlechtsneutrale Anrede „Sehr geehrte Persönlichkeiten“ anstelle von „Sehr geehrte Damen und Herren“ Anlass für neue Diskussionen zum Thema „geschlechtergerechte Sprache“ bieten wird …



Der Autor ist Orthografieberater der Universität Regensburg. Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

