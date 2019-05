Politik Dobrindt: Sozialimus-Sehnsucht bei SPD Alexander Dobrindt nennt Juso-Chef Kevin Kühnert einen „radikalen DDR-Verharmloser“. Zur SPD sieht er wachsende Differenzen.

Von Jana Wolf

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: „Kevin Kühnert ist ein radikaler DDR-Verharmloser, den man selber nicht verharmlosen darf."

Berlin.Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht in den umstrittenen Sozialismus-Thesen des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert den Versuch, Bündnisse mit der Linken vorzubereiten. „Wer diese Debatte so führt, der gibt natürlich den Linken Zucker, das ist klar“, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. „Dass dahinter natürlich der Grundgedanke steht, eine linke Koalition zu schmieden, ist offensichtlich. Der Schmied ist Kevin Kühnert.“

Dobrindt warnte erneut vor den Thesen des Juso-Chefs. „Kevin Kühnert ist ein radikaler DDR-Verharmloser, den man selber nicht verharmlosen darf“, sagte Dobrindt. Er selbst habe Kühnerts Äußerungen von Anfang an sehr ernst genommen. Wer an der Spitze einer Parteiorganisation stehe, der sei nicht der „kleine Kevin“.

Kühnert für Vergesellschaftung von Unternehmen

Kühnert hatte sich in einem Interview mit der „Zeit“ für die Vergesellschaftung von Unternehmen „auf demokratischem Wege“ ausgesprochen. „Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ‚staatlicher Automobilbetrieb‘ steht oder ‚genossenschaftlicher Automobilbetrieb‘ oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht“, sagte Kühnert. Der Juso-Chef brachte auch eine Begrenzung des Wohneigentums auf eine Wohnung pro Eigentümer ins Spiel.

Aus Dorbrindts Sicht haben diese Äußerungen beim Koalitionspartner SPD eine tief verwurzelte Nähe zu sozialistischem Gedankengut offengelegt. „Es gibt natürlich in der SPD eine echte Sehnsucht nach solchen Statements und auch nach so einer Politik“, sagte Dobrindt. „Das ist aber nicht unsere. Ich will nicht enteignen. Ich will nicht Unternehmen verstaatlichen. Ich will das Eigentum stärken und nicht den Leuten ihre Wohnungen wegnehmen.“

Wachsende Differenzen mit Koalitionspartner

Wenige Wochen vor der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen am 26. Mai wies der CSU-Landesgruppenchef damit auf wachsende Differenzen mit dem Koalitionspartner SPD hin. Dobrindt will eine Debatte darüber, Anreize für stärkeres wirtschaftliches Wachstum in Gang zu bringen. Mit Blick auf die Steuerschätzung, die an diesem Donnerstag bekannt gegeben und bei der ein geringeres Wachstum der Steuereinnahmen erwartet wird, forderte Dobrindt erneut die Entwicklung eines Konjunkturpakets. Dobrindt fordert dafür die Entlastung von Bürgern und Unternehmen sowie steigende Investitionen in Innovationen und Infrastruktur.

Über diese Frage müsse in der Union geredet werden, weil die Antworten der SPD grundsätzlich andere sein würden, so Dobrindt. Erneut lehnte er das Modell von Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zur Grundsteuerreform ab und forderte eine „maximale Öffnungsklausel“ für die Bundesländer. Scholz‘ Modell werde eine Preissteigerungsspirale bei der Miete auslösen.