Neue Kandidatur? Donald Trump will eine „sehr große Ankündigung“ machen

Mail an die Redaktion Am 15. November werde er in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eine „sehr große Ankündigung“ machen, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Kundgebung im Bundesstat Ohio zu den an diesem Dienstag anstehenden Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA. −Archivbild: Evan Vucci/AP/dpa

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Erklärung für die kommende Woche angekündigt - und damit die Spekulationen weiter angeheizt, dass er erneut für das Präsidentenamt kandidieren will.

Vor dem Auftritt Trumps in Ohio hatte es Mutmaßungen gegeben, dass er schon bei dieser Gelegenheit seine Kandidatur für das Präsidentenamt in zwei Jahren verkünden könnte. Dies geschah dann aber nicht.

Ankündigung einer „Ankündigung“

Allerdings heizte Trump mit der Ankündigung einer „Ankündigung“ die Spannung um seine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur gezielt an. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte er es „sehr, sehr, sehr wahrscheinlich“ genannt, dass er wieder kandidieren wird.

Bei den Wahlen am Dienstag droht den Demokraten von Präsident Joe Biden der Verlust ihrer Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Umfragen zufolge dürften Trumps Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen. Sie haben zudem gute Chancen auf eine künftige Mehrheit im Senat.

− dpa