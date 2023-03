Bundesweiter Streik Doppelter Warnstreik am Montag: Alle Infos im Liveticker

Mail an die Redaktion Bahnreisende müssen am Montag viel Geduld mitbringen. Foto: Symbolfoto dpa

In ganz Deutschland stehen an diesem Montag Züge, Busse und Flugzeuge still. Um Mitternacht beginnt ein umfassender Warnstreik im Verkehr. Die Ausstände dürften zu umfangreichen Ausfällen und zu Staus im gesamten Verkehrssektor führen und sollen 24 Stunden andauern. Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Bestreikt werden nahezu sämtliche deutsche Flughäfen. Alle bundesweiten Entwicklungen im Liveticker: