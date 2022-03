Parteien Doppelter Wechsel an CDU-Spitze Nach der Wahlniederlage im Bund und dem Führungswechsel zu Friedrich Merz stellen sich einige CDU-Landesverbände neu auf.

Wittlich.Wechsel an der CDU-Spitze in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern: Der Mainzer Landtagsfraktionschef Christian Baldauf löst Ex-Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ab, und auch in Schwerin übernimmt der Fraktionschef Franz-Robert Liskow den Vorsitz der Landespartei.

Der 54-jährige Baldauf war bis 2010 bereits Klöckners Vorgänger in der Landespartei gewesen. Nach der verlorenen Bundestagswahl hatte sie im Herbst vergangenen Jahres erklärt, nicht mehr anzutreten.

Julia Klöckner, amtierende Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, verlässt nach ihrer Rede die Bühne beim Landesparteitag in Wittlich. Sie kandidiert nicht mehr als Vorsitzende. Foto: Harald Tittel/Harald Tittel/dpa

Auf dem Landesparteitag am Samstag in Wittlich stimmten 271 von 324 Delegierten für Baldauf und 49 gegen ihn, 4 Delegierte enthielten sich. Die Partei gab die Zustimmung mit 84,7 Prozent an, einschließlich der Enthaltungen sind es 83,6 Prozent.

Rheinland-Pfalz war jahrzehntelang CDU-dominiert, mit Ministerpräsidenten wie Helmut Kohl (1969-1976) und Bernhard Vogel (1976-1988). Seit 1991 stellt die SPD den Regierungschef, seit neun Jahren regiert Malu Dreyer.

Franz-Robert Liskow, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern, spricht. Foto: Bernd Wüstneck/Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

In Mecklenburg-Vorpommern hat die CDU zwei Jahre mit permanenten Führungswechseln und eine historische Landtagswahl-Schlappe hinter sich und will wieder an Profil und Zustimmung gewinnen. Auf dem Landesparteitag am Samstag in Güstrow wählten die rund 150 Delegierten den 34-jährigen Liskow mit großer Mehrheit zum neuen Parteichef. Er war ohne Gegenkandidaten angetreten und erhielt nach CDU-Rechnung 84,6 Prozent der Stimmen. Nach 15 Jahren als Juniorpartner der SPD war die Union im vorigen Herbst aus der Regierung ausgeschieden. Die SPD hatte sich für die Linke als neue Partnerin entschieden.