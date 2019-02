Nahost Drei Generäle gegen einen Hauptmann Zum ersten Mal seit zehn Jahren hat Netanjahu ernstzunehmende Gegner bei den Wahlen. Steht in Israel ein Machtwechsel bevor?

Von Harald Raab

Merken

Mail an die Redaktion Langzeit-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verliert bei den anstehenden Knesset-Wahlen sein wichtigstes Argument. Foto: Oded Balilty/AP/dpa

Jerusalem.Am 9. April wird die 21. Knesset gewählt. Dabei bekommt der Begriff General-Election (Allgemeine Wahlen) eine neue Bedeutung. Drei Generäle, ehemalige Stabschefs der Armee, treten gemeinsam gegen Benjamin (Bibi) Netanjahu an. Der Langzeit-Ministerpräsident hat es in seiner militärischen Laufbahn nur bis zum Hauptmann gebracht. Wichtiger noch: Der Chef der Likud-Partei verliert damit sein bisher unschlagbares Argument, warum man ihm erneut die Regierungsverantwortung übertragen sollte. Er konnte sich stets erfolgreich als Garant für Sicherheit stilisieren. Viele bürgerliche Israelis haben ihn nur aus diesem Grund ihre Stimme gegeben. Für eine harte Haltung gegenüber den Feinden Israels, dem Iran, der Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gaza-Streifen stehen die drei Ex-Stabschef aber genau so.

Geschmiedet hat die Koalition gegen Netanjahu der beliebte Ex-Armeechef Benny Gantz, dessen Mutter das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebte. Er ist mit seinen 59 Jahren um zehn Jahre jünger als Netanjahu, gilt als volksnah und gefeit gegen Korruption. Er verkörpert die alten Ideale der israelischen Gründergesellschaft. Gegen Netanjahu ermittelt der Generalstaatsanwalt wegen Bestechung.

Eine neue politische Kraft

Gantz hat eine neue Partei gegründet. Ihr Name ist Programm: „Chosen Le’Israel“ (Widerstandskraft für Israel). Mit von der Partie sind der Ex-Stabschef-Kollege Gabi Ashkenazi und der frühere Verteidigungsminister und ebenfalls Ex-Generalstabschef Moshe Yaalon. Der neuen politischen Kraft wird zugetraut, auf Anhieb die zweitstärkste Partei bei den Knesset-Wahlen zu werden, nach Netanjahus Likud.

Das Bündnis gegen Netanjahu Blau-Weiß: Prominente Gegner des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu treten bei der Parlamentswahl gemeinsam an. Das neue Bündnis von Ex-Militärchef Benny Gantz und Jair Lapid von der Zukunftspartei heißt Blau-Weiß – nach den israelischen Nationalfarben.

Rotation: Ex-Generalstabschef Gabi Ashkenazi schloss sich dem neuen Parteienbündnis an. Im Falle eines Wahlsiegs planen Gantz und Lapid ein Rotationsverfahren. Gantz soll demnach zuerst Regierungschef werden und nach zweieinhalb Jahren von Lapid abgelöst werden.

Um ganz nach vorn zu kommen, wurde ein bürgerlich-liberales Element mit ins Boot genommen. Gantz ging mit dem TV-Journalisten Yair Lapid und dessen Zukunftspartei, Yesh Atid, eine Listenverbindung ein. Das Wahlbündnis könnte die meisten Stimmen auf sich vereinigen und so den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung bekommen. Der gemeinsame Nenner der neuen politischen Kraft ist, Netanjahu abzulösen. Es gehe darum, die Spaltung der israelischen Gesellschaft zu überwinden und die Sicherheit Israels zu garantieren, ohne weiter in rechte undemokratische Positionen abzurutschen. So heißt es in einer Erklärung von Gantz und Lapid.

Netanjahu rückt nach rechts

Gantz verspricht, er wolle Israel als „jüdischen und demokratischen Staat“ stärken, Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur sowie das Rechtswesen in diesem Sinn reformieren. Auch in der Friedens- und Sicherheitspolitik will er neue Akzente setzen.

In dieser Situation rückt Netanjahu, der bereits die rechteste aller israelischen Regierungen führt, noch weiter nach rechts. Seine Likud-Partei wird zwar allein in die Wahl gehen. Daneben hat er aber ein ultrarechtes Bündnis zustande gebracht. Ihm gehören die stramm nationalistisch ausgerichteten Gruppierungen Jüdisches Heim, Nationale Union und Jüdische Kraft an. Der Schachzug soll verhindern, dass der Stimmenanteil am äußerst rechten Rand verlorengeht. Die einzelnen Parteien allein würden an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern.

In der linksliberalen israelischen Zeitung Haaretz bringt es der Schriftsteller Orian Morris auf den Punkt: Die größte Bedrohung für Israel seien weder der Iran noch die Palästinenser. Eine Politik des Hasses und der Polarisierung der Gesellschaft durch Netanjahu seien weit mehr zerstörerisch. Mit einer von Gantz geführten Regierung wird es zwar auch noch keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Aber Bewegung in den Bemühungen, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu entschärfen, wären realistisch. Im Gegensatz zu Netanjahu würde Gantz für einen Nahostplan der USA – der noch nicht bekannt ist – offen sein. Der dürfte zwar israelfreundlich ausfallen, aber auf heftigen Widerstand der 600 000 jüdischen Siedler in den besetzten Gebieten des Westjordanlands stoßen.

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus der Politik.

Hier geht es zu „Deutschland & Welt“.