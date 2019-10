Kriminalität Drohbriefe: Razzia auch in Niederbayern Wegen Gewalt-Ankündigungen gegen Moscheen, Parteizentralen und Ankerzentren gab es mehrere Durchsuchungen – vier in Bayern.

Mail an die Redaktion Betroffen waren den Angaben nach unter anderem auch Ankerzentren in Bayern. Foto: Stefan Puchner/dpa

München.Im Zusammenhang mit Drohbriefen gegen Ankerzentren, Moscheen und weitere Einrichtungen sind am Mittwochmorgen sieben Objekte in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, und Sachsen-Anhalt durchsucht worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mit.

Anlass dieser Durchsuchungsaktion seien Ermittlungsverfahren gegen die Urheber von insgesamt 23 Drohschreiben, die im Juli bundesweit verschickt worden seien. Darin wurde unter anderem mit Sprengstoffanschlägen gedroht. Offenbar gibt es auch Vorwürfe gegen eine oder mehrere Personen in Niederbayern. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes auf Nachfrage der Mittelbayerischen sagte, fand eine Durchsuchung im Landkreis Straubing-Bogen statt. Erst im vergangenen Jahr hatte es in der im Landkreis beheimateten Stadt Geiselhöring eine Polizeiaktion gegeben. Dort sollen Beschuldigte mitgewirkt haben, die verbotene Neonazi-Gruppierung „Blood and Honour“ wiederzubeleben. Besagte Gruppierung taucht auch als Unterzeichner der Drohbriefe auf.

Unterzeichnet waren die Drohschreiben außerdem mit „Volksfront“ und Combat 18“. An der Durchsuchungen seien rund 120 Beamte beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts. Die Empfänger der Drohschreiben waren den Angaben nach unter anderem Ankerzentren in Bayern, islamische Zentren, Moscheen, Parteizentralen und Presse- und Medienagenturen. In Bayern habe es sich um betroffene Einrichtungen in München, Augsburg, Bamberg und Fürth gehandelt.

Die Neonazi-Gruppierung „Blood and Honour“ ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland verboten. Das rechtsextreme Netzwerk wurde in den achziger Jahren in Großbritannien gegründet und soll weltweit rund 10 000 Mitglieder haben. „Combat 18“ gilt als militante Gruppierung, zu der auch die Terrorzelle NSU enge Verbindungen pflegte. Die Zahl 18 steht für die Initialen Adolf Hitlers.

