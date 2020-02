Aussenansicht Druck auf die Abfallkette Der Handel, die Außer-Haus-Verpflegung und die Lebensmittelindustrie müssen zügig für mehr Transparenz sorgen.

von Tanja Dräger de Teran, Geografin

Belrin.Vor einem Jahr hat Bundesministerin Julia Klöckner ihre Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung vorgestellt. Das Ziel: Die Lebensmittelabfälle sollen in Deutschland bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent sinken.

Dabei nimmt die Strategie endlich die gesamte Produktions- und Verwertungskette in den Blick. Das ist gut so, denn die meisten Lebensmittelabfälle fallen in der Landwirtschaft, bei der Verarbeitung, im Handel sowie in der Gastronomie und anderen Großküchen an. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sollen für diese verschiedenen Sektoren der Lebensmittelversorgungskette Zielmarken und konkrete Maßnahmen gegen die Verschwendung von wertvollen Nahrungsmitteln erarbeitet werden. Zudem soll eine Umsetzungs- und Erfolgskontrolle erfolgen.

Bei den Vorarbeiten ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft grob im Plan. Mit Hochdruck arbeitet man an den grundlegenden Indikatoren für die Berichterstattung. Deutschland muss gemäß EU- Abfallrahmenrichtlinie die Fortschritte bei der Verringerung von Lebensmittelabfällen messen und ab 2020 nach Brüssel übermitteln. Seit vergangenem Herbst liegt dazu als „Baseline“ eine Gesamtbilanz zu Lebensmittelabfällen entlang der Versorgungskette vor. Aber die Bilanz beruht auf alten Daten und lückenhaften Abschätzungen. So stammen zum Beispiel die Zahlen zum Handel aus einer branchenfinanzierten Studie aus dem Jahr 2011 – lediglich ergänzt um Daten von 77 Supermärkten. Zum Vergleich: Allein Lidl unterhält bundesweit rund 3200 Filialen. Der Handel, die Außer-Haus-Verpflegung und die Lebensmittelindustrie müssen zügig für mehr Transparenz sorgen und bessere Daten liefern.

2020 wird zum Lackmustest: Ziehen die Player der genannten Bereiche wirklich mit? Denn für alle Bereiche sollen Vereinbarungen erzielt werden. Sie sollen festhalten, was konkret mit welchen Maßnahmen bis wann an unnötigen Lebensmitteabfällen eingespart wird. Erfolg wird die Strategie nur haben, wenn diese Vereinbarungen ambitioniert und präzise sind und eine ausreichende Zahl an Unternehmen sie unterstützt und umsetzt.

Die Zeit für allgemeine Absichtserklärungen ist vorbei, jetzt muss die Wirtschaft Bewegung in die Tonne bringen.



Die Autorin ist Co-Founder und CEO bei Startup Teens. Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

