Kampfjets Duda: Polen hat bereits acht MiG-29 an die Ukraine geliefert Wolodymyr Selenskyj ist auf einer seiner seltenen Auslandsreisen. In Warschau wird der ukrainische Präsident herzlich empfangen. Polen hat dem Nachbarland gerade erst acht Kampfjets überlassen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Polens Präsident Andrzej Duda (r) empfängt seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Warschau. Foto: Radek Pietruszka/Radek Pietruszka/PAP/dpa

Warschau.Polen hat nach Angaben von Präsident Andrzej Duda inzwischen bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert. Vier der Maschinen habe man Kiew „im Verlauf der vergangenen Monate“ überlassen, sagte Duda am Mittwoch in Warschau nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Vier weitere MiG-29 seien dem von Russland angegriffenen Nachbarland „kürzlich“ geliefert worden. Darüber hinaus würden derzeit noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet, sagte Duda.

Weitere MiG-29 blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkräfte, sagte Duda. Erst wenn sie sukzessive durch moderne Kampfjets ersetzt würden, die Polen bereits in Südkorea und den USA bestellt habe, könnten auch diese Maschinen der Ukraine überlassen werden. Außer Polen hat bereits die Slowakei vier MiG-29 an Kiew abgegeben.

Schwierige Lage für Ukrainer in Bachmut

Mitte März hatte Polens Staatschef angekündigt, dass vier MiG-29 an die Ukraine übergeben werden sollen. Weitere dieser Kampfjets würden derzeit gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, hieß es. Sein Sicherheitsberater Jacek Siewiera hatte später klargestellt, dass es sich dabei nicht um Kampfjets aus früheren DDR-Beständen handelt. Im Jahr 2002 hatte Deutschland 23 Kampfjets vom Typ Mig-29 an Polen verkauft, die die Bundeswehr von der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR übernommen hatte.

Selenskyj sprach in Warschau über die Lage an der Front im Osten der Ukraine. In der umkämpften Stadt Bachmut ist die Situation demnach weiter „sehr, sehr schwer“. „Dort wird die größte Zahl verschiedener Waffen wie Artillerie eingesetzt“, sagte Selenskyj. Die Situation hinsichtlich verfügbarer Munition ändere sich täglich und die ukrainischen Truppen kämpften mit unterschiedlichem Erfolg, sagte er. „Doch wir befinden uns in Bachmut und der Feind kontrolliert Bachmut nicht“, unterstrich Selenskyj. Er widersprach damit auch jüngsten Äußerungen aus Moskau.