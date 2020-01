Aussenansicht Echte Hilfe für Haiti Während eine reiche Elite zum Shoppen nach Miami jettet, leben mehr als zwei Drittel der Menschen unterhalb der Armutsgrenze.

von Margit Wichelmann, Lateinamerika-Expertin

Mehr als zwei Drittel der Haitianer leben unterhalb der Armutsgrenze – sie protestieren gegen die korrupten Eliten des Landes.

Zehn Jahre nach dem verheerenden Erdbeben vom 12. Januar 2010 ist eine neue Einigkeit in der Bevölkerung von Haiti zu beobachten: Die Menschen wollen einen grundlegenden Wandel. Sie sind nicht länger bereit, die himmelschreienden Ungerechtigkeiten einer Zwei-Klassen-Gesellschaft als Gott gegeben hinzunehmen. Während eine schmale superreiche Elite zum Shoppen nach Miami jettet, leben bis heute mehr als zwei Drittel der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Die Haitianer wollen ein Ende der Korruption und eine neue Führungsriege.

Die seit Monaten anhaltenden Proteste infolge des Skandals um die veruntreuten Milliarden des Petro-Caribe-Fonds haben das öffentliche Leben in Haiti praktisch zum Erliegen gebracht. Das Geld aus verbilligten Ankäufen von Erdöl aus Venezuela war für den Aufbau der Infrastruktur und Hilfsprojekte gedacht. Gelandet ist es jedoch in den Taschen von Politikern und Unternehmern, wie der Rechnungshof öffentlich gemacht hat. Darin verwickelt ist wohl auch Präsident Jovenel Moïse, der nur noch von den korrupten Eliten des Landes und dem Ausland gestützt wird. Aufgedeckt wurde nur die Spitze des gigantischen Eisbergs Korruption.

Große Teile der milliardenschweren Hilfe, die nach dem Erdbeben medienwirksam anlief, sind ebenfalls der seit Jahrzehnten systemischen Korruption in Haiti zum Opfer gefallen. Die Hilfe kam unkoordiniert von außen und war leider viel zu oft mit wirtschaftlichen Eigeninteressen der Geber verquickt. Keine der haitianischen Regierungen der vergangenen Jahre war in der Lage, den Wiederaufbau gezielt zu steuern. Das meiste Geld ist in den Taschen der reichen Elite gelandet.

Wer verhindern will, dass die Hilfe zur Beute der korrupten Eliten wird, muss die vertrauenswürdigen Partner an der Basis fördern. Genau dafür nutzt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat die kirchlichen Strukturen. Diese reichen bis in die entlegensten Armenviertel des Landes. Die jungen Haitianer, die bei unseren Projektpartnern die Vision einer anderen Welt erleben und ihre Rechte kennenlernen, wollen ihr Leben und Haiti verändern. Diese jungen Menschen sind die Hoffnung Haitis.



Die Autorin ist Haiti-Referentin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

Hier geht es zur Rubrik „Aussenansicht“.