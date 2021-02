Justiz Ehemaligen KZ-Wächter ausgeliefert Ermittler nehmen am Flughafen einen 95-Jährigen aus Tennessee in Empfang. Dem Mann wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen.

Mail an die Redaktion Das Archivbild zeigt Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt.Die USA haben einen nach Deutschland ausgeliefert. Der 95 Jahre alte Friedrich Karl B. landete am Samstag auf dem Frankfurter Flughafen, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Zuvor hatte der „Spiegel“ über die bevorstehende Ankunft berichtet. B. kam den Angaben zufolge am späten Vormittag mit einem Ambulanzflugzeug in Frankfurt an. Die Bundespolizei übergab ihn dem hessischen Landeskriminalamt (LKA) zur Vernehmung. Ein LKA-Sprecher sagte, es liege ein Vernehmungsauftrag der Generalstaatsanwaltschaft Celle vor. Der Vorwurf laute Beihilfe zum Mord.

Nach Angaben von US-Behörden hat B. gestanden, als Wachmann in einem Außenlager des Hamburger Konzentrationslagers Neuengamme nahe dem niedersächsischen Meppen Gefangene bewacht zu haben. Er lebte zuletzt im Bundesstaat Tennessee.