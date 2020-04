Außenansicht Ehrlichkeit ist gefragt Alle haben eine Meinung, kaum jemand Ahnung. Symptombekämpfung reicht nicht, Opportunismus hilft nicht. Ehrlichkeit zählt.

Viktor Gebhart, Nachhaltigkeits-Experte

Regensburg.Ursache und Symptom. Mit dem Unterschied haben wir es nicht so. Auch derzeit nicht. Da stehen wir an spucksicheren Supermarktkassen, eingepackt in Maske und Handschuhe, brav im Abstand zueinander. Bedacht auf unsere Gesundheit – während wir „Lebenswichtiges“ wie Minutensteaks auf das Laufband legen – Grundbausteine eines schleichenden Suizids. Vor diesem warnt schließlich kein subventionsschwangeres Institut. Solange es nur kein Virus ist, scheint der Tod in sicherem Abstand. Gekonnt ignorieren wir kausale Zusammenhänge, die sich längst aufdrängen.

Mensch-Tier-Verhältnis überdenken

Doch es fällt schwer. Selten war Opportunismus penetranter. Jede Gelegenheit, die eigene Doktrin zu platzieren, wird ausgekostet. Vom Flüchtling bis zum Fleisch, jede Interessensgruppe postuliert ihre Ursache für die Pandemie. Ersteres ist haltlos, Letzteres nicht. Auch Covid-19 gilt als Zoonose, hat ihren Ursprung in unserer wirtschaftlichen Ausbeutung anderer Tiere. Logisch wäre, das Steak im Kühlfach zu lassen und das Mensch-Tier-Verhältnis zu überdenken.

Nicht zuletzt aus purem Eigeninteresse. Für jetzt und kommende Pandemien. Und die sind absehbar wie das jetzige staatliche Mästen der künftigen Krisenväter auf Kosten der Kleinen. Doch wer lässt sich schon gerne etwas wegnehmen. Maske auf, Handschuhe an und Abstand.

Abholen, statt belehren

Selten waren wir so brav und hörig. Aber die Nerven liegen blank. Die Ursachen der Pandemie zu nennen, ist ungemein wichtig, zweifellos. Die Frage ist, wie. Recht haben und Rechthaberei sind zweierlei. Ein „Wir haben es euch immer gesagt“ macht meist mehr Türen zu als auf. Wichtig ist, dass Vereine und Organisationen den richtigen Ton treffen, um die Menschen abzuholen, statt sie zu belehren. Wichtig ist, dass wir alle verstehen, dass die Pandemie ein Resultat unseres Systems ist. Dieses krankt, Corona ist nur Symptom.

Alle haben derzeit eine Meinung, kaum jemand Ahnung. Was wir brauchen, ist Ehrlichkeit, adaptiert und dosiert. In Politik, Wissenschaft und Aktivismus. Aufklärung statt Panik. Echte Hilfe statt Wahlkampf. Humanität statt Solidarität. Ursachenvermeidung statt bloßer Symptombekämpfung.

Der Autor Viktor Gebhart ist Nachhaltigkeits-Experte.

