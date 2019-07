Ein Eingriff in Grundrechte

Die geplante Impfplicht greift massiv in die Grundrechte ein. Mehr Sorgfalt in der Politik ist unabdingbar! Ab dem kommenden Jahr soll eine Impfung gegen Masern für alle Kinder und Jugendlichen, sowie Beschäftigte in pädagogischen und medizinischen Berufen zur Pflicht werden. Wegen einer angeblich zunehmenden Impfmüdigkeit seien die Masern angeblich auf dem Vormarsch. Abhilfe würde eine gesetzliche Zwangsimpfung schaffen.

Die Kernaussagen im Referentenentwurf des Impfpflicht-Gesetzes halten jedoch einer Überprüfung keinesfalls stand. Bei Kindern sind seit Jahren steigende Impfquoten zu verzeichnen. Die erste Masernimpfung erhalten über 97 Prozent aller Kinder. Von einer Impfmüdigkeit findet man hier keine Spur. Unter den Erwachsenen hingegen wissen drei Viertel aller nach 1970 Geborenen nicht, dass auch für sie eine Masernimpfung empfohlen ist. Das ist umso bedenklicher, als über die Hälfte aller Masernfälle mittlerweile bei Erwachsenen auftreten. Statt einer Kin-derimpfpflicht wären hier sicherlich umfassende Aufklärungskampagnen und Impfangebote für Erwachsene viel besser geeignet, um Impflücken zu schließen. In Deutschland finden wir in den Meldedaten keine Zunahme an Masern. Jährliche Schwankungen sind bei den Masern normal. In den ersten 18 Kalenderwochen wurden hierzulande 391 Masernfälle gemeldet, letztes Jahr waren es im gleichen Zeitraum 250 Fälle, vor zwei Jahren 669 und vor vier Jahre sogar über 2000. Dieses Jahr liegen wir bei weniger als der Hälfte des Durchschnitts der in den ersten 18 Wochen gemeldeten Masernfälle.

Weil die deutschen Masernfälle deshalb wohl nicht als Begründung für eine Impfpflicht taugen, werden im Referentenentwurf die weltweiten Zahlen bemüht. Beispielsweise sind in Madagaskar, einer sehr armen Region mit einer hohen Kindersterblichkeit mit Unter- und Mangelernährung, in diesem und letzten Jahr ca. 85000 Masernfälle aufgetreten.

Die geplante Impfpflicht greift tief in die Grundrechte ein. Die vorgesehenen Strafen reichen von Geldbußen in Höhe von 2500 Euro bis hin zum Ausschluss von Kindern aus Kindergarten, Hort und anderen Betreuungseinrichtungen. Tätigkeitsverbote drohen. Eine sorgfältige und differenzierte Analyse der echten Fakten wäre aus Sicht der Bürger zwingend nötig gewesen.