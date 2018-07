Regensburg Ein Film über das andere Bayern „B12 – gestorben wird im nächsten Leben“ ist die ganz andere Art von Heimatfilm.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Regisseur Christian Lerch machte gestern im Regina-Kino in Regensburg Halt. Foto: Daniel Pfeifer

Regensburg.Raststätten – graue, veraltete, dröge Orte mit oft geschmacklosem Essen und anstrengender Geräuschkulisse. Nicht wirklich der Stoff, aus dem große Filme gemacht werden. Und schon gar nicht bayerische Heimatfilme. Nein, für einen richtigen bayerischen Heimatfilm braucht man doch die grünen Auen der Donau, Drohnenbilder der Alpen, Blasmusik, historische alte Bauernhäuser und am besten einen Soundtrack von Haindling. Postkartenidylle – der Traum eines jeden ehemaligen Heimatministers.

Tja, und dann kommt plötzlich die ganz andere Art von Heimatfilm daher: „B12 – gestorben wird im nächsten Leben“. Eine Dokumentation über die Besitzer einer alten Raststätte an der B12 zwischen München und Passau. Dort, wo Urlauber auf ihrem Weg zur bayerischen Postkartenidylle vielleicht mal kurz zum Austreten rausfahren.

Regisseur Christian Lerch hatte die Bewohner dieser Asphalt-Oase über Jahre begleitet und jetzt ein berührendes, wahnsinnig lustiges und ehrliches Porträt ihres ganz normalen Alltags veröffentlicht. Seit letzter Woche läuft der Film im Kino, am Dienstag besuchte er auf einer Rundtour auch das Regensburger Regina-Kino.

Christian Lerch ist eigentlich Schauspieler, schrieb aber auch schon viele Drehbücher. Unter anderem den Riesenerfolg „Wer früher stirbt, ist länger tot“. Mit B12 hat er nun seine erste Dokumentation gedreht. Nicht verwunderlich also, dass der Film meistens eher an einen Spielfilm erinnert, ganz ohne Erklärerstimme, dafür mit tollen Bildern, spannungsgeladener Musik und viel Humor. Voll von langen, wortlosen Szenen, die dominiert werden von der Filmmusik des Elektronik-Musikers Sepalot, einst Teil der Münchner Hip-Hop-Band Blumentopf. Szenen, bei denen man denkt, man wäre in einem Tarantino-Streifen. Es sei schon ein künstlerisches Projekt geworden, erzählte Christian Lerch, selbst wenn nichts an dem Film gestellt oder unecht ist.

Bei seinem Besuch in Regensburg konnte der Regisseur auch direkt erklären, wie man auf so ein ungewöhnliches Projekt kommt. Oft sei er auf der B12 schon vorbeigefahren an der Raststätte, irgendwann blieb er auch stehen und sah sich auf diesem zusammengewürfelten Areal um. „Dann hab ich es einfach gespürt, dass hier ein Film wohnt,“ erzählt Lerch. Besonders die Gespräche der Stammtischler und Freunde mit dem alten, gesundheitlich gezeichneten Patriarch Lenz, der eigentlich am liebsten sterben möchte, schwanken zwischen Drama und Komödie. „Ich habe erfahren, dass dort eine wirklich große Solidarität herrscht, obwohl sich da lauter schiefe Lebenswege begegnen“, beschreibt Christian Lerch, „bei all den Abgründen, die da da auch sind. Liebevoll auf eine Art.“ Es werde nicht seine letzte Doku bleiben. Nächstes Jahr aber folgt erst mal wieder ein Spielfilm. (mda)

