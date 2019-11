Finanzen Ein Finanzhüter mit Rekord-Etat Teure Koalitions-Pläne steigern Kosten für 2020. Ein Posten im Nachtragsetat weckt Hoffnung bei Conti-Beschäftigten in Roding

Von Christine Schröpf

München.Wer um sieben Uhr morgens auf dem Münchner Odeonsplatz zu den Bürofenstern von Finanzminister Albert Füracker hochblickt, kann ziemlich sicher sein, dass dort schon Licht brennt. Auch seine Mitarbeiter haben sich an frühe Besprechungstermine gewöhnt. Derzeit wird am Entwurf für den Nachtragshaushalt 2020 getüftelt. Ein herausfordernder Job. Füracker führt harte Verhandlungen mit den übrigen Ressortchefs. „Traditionell verlangt jeder ein bisschen mehr“, sagt der CSU-Politiker. Seine Aufgabe ist es dabei, die Steuergelder möglichst sorgsam zu hüten. Es zeichnet sich aber ab: Auf die bisher für 2020 vorgesehenen 59,8 Milliarden Euro, könnte noch ein Sümmchen draufgepackt werden: Die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigte zwei Milliarden Euro schwere Hightech-Offensive wird mit ersten Investitionen gestartet. Damit wachsen die Etats von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium. Das so genannte „Versöhnungsgesetz“ zum Bienen-Volksbegehren, grob mit 50 bis 75 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr veranschlagt, spült mehr Geld in die Kassen von Landwirtschafts- und Umweltministerium.

## ### #### ### ### ############## #### ######## ## #####. ######## ##### ####### ### ################# ####### #### ##### ######## ########. ###### ### ####, #### ## #### ##### ### ### #### ## ######## ######### ############### ### ### #### ####### ####### ####. ######## #### ######## #### #### ##### ### ######## ########. ### ### ######## ##################### ### ### ######### ##### ### #### ############ ######### ############### #### ###### ### ##### ########. ######### ### ######### ### ### #### ## ### #### ### ##### ######## ####### ### ### ######### #### #######, ### #### ### ##### ############# #### ### ###### ######### ####. ######### ######### #### ### ############### ### #### ##### #### ####### ### ###################### ### ############### #### ##,# ########## ####, ### #### ### #### ##,# ########## ####.

### ######### ##########, ### ## ###### ######### ################ ##### – ######### #### ## #########. ### #### ######## ### ### ################# ########-#########. ### ### ########## ######### ############# ### ######## #####-##### ###### #### ### ###### ### ##### ############, ### ### ######### ### ######### #### ############ ###. ### #### ### ### ############## #######, ### ##### ### ###### ########### ## ### ####### ## ########## ####### #### ### #### ### ########## ### ################### ### ### ############## ########## ######.

## ###### ###### ## ### ########## ### ############# ########## ######, ### ####### ### ### ### ##################### #### ########## ### ######## ######### ######. ##### ### #### ### ######### #######. „### ######## ####“, #### ########. ## ###### ######## ### ##############, ########## ## ## #####, ##### ############# ### ########## ###### ## ### ########### ############# ## #########. „#### ### ##### ###### #### #### ############ #### ###### ########?“, ##### ########, #### ### ##### ### #### #### ############# ### ###. ##### ####### #### ##### #### #### ################# ########## ### ########## ######? ### ######, ### ##### #### ###### ##### #### ####### ## ###################### ## ##### ############# ###### ###. ######## #### #####, #### ############### #########. „### #### #########“, #### ##. „#### ### ###### ### ##### #### ######### ### ### ############# ###### ##### #######, #### ###### #####-######## ######.“

##########: ############

#### #####-###### ######## ### ### ##### ###### ## ######## #### ## ####. ### „#### ###########“ ######## ######## #### ##### ### ############# ## ### #########. ### ### ############ ## #### #### ###### ########## ##### ### #### ## ######### ##### #############. ### ######### ### ##### ### ######## #### ########### #### ##### #########. ###### ### ####### ## #### ########### ### ### ### ### ######-######### ######### ##### ## ##### ######## ####, ###### #####-######-############## ### ########, ### ##### ###### #### #########, ###### ########### ######## ########## ############ ######## ########## ######. ######## ##### ####, #### ### ########### ########### ###### #########.

### ########### ###-#### ####### ######## #### ###### ####### – #### ##### ## ######. „######### ######## ##### ## ### ############## ### ######### ## ######, ### ##### ### ### ####### ### ##### #####.“ ## ### ###### #### ######### ######## ##### ##############, #### #### ##### ### ########## ############### ##### #######. ### ##### ###### ##### ######## ########## ######, #### #### ###, #### ### ##### ### ###### ######### ####. ######## ###### ####### ### ##### ##############, „### ######### ##### ######## #####“. ### ############ ######## ####### ####### ### ########## ####### ######, ### ## ######## ## ######## ################# #########. „## ##### ### ############## ##### ######### ###, #### #### ########### ######.“

