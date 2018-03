SPD Ein freudloses Ja zur GroKo Eine Nacht hindurch wurde ausgezählt. Dann waren selbst SPD-Spitzen überrascht über das klare Votum. Wer wird jetzt Minister?

von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Im Willy-Brandt-Haus verkündet SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan das eindeutige Ergebnis. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin.Was würde wohl Willy Brandt dazu sagen? Unter der überlebensgroßen Bronzeplastik des einstigen SPD-Chefs und Bundeskanzlers in der Halle der SPD-Zentrale haben in den vergangenen Jahren schon mehrere Parteivorsitzende Wichtiges verkündet. Am 24. September 2017 um 18.03 Uhr erklärte hier Martin Schulz die Zusammenarbeit mit der Union für beendet und erntete viel Beifall. Nach dem Wahldesaster von 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl war dies wohl der einzige Hoffnungsschimmer für die Partei, die ihre schlimmste Wahlniederlage seit 1949 einfuhr. Man könne sich in der Opposition gegen die damals wahrscheinliche Jamaika-Koalition erneuern, hofften viele in der Partei. Noch am Vormittag des 20. November – die Koalition aus Union, Grünen und FDP war nicht zustande gekommen – sagte Schulz immer noch trotzig, für eine Regierungsbeteiligung stehe seine Partei nicht zur Verfügung. Gestern, 161 Tage nach der Bundestagswahl, verkündete SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan um Punkt 9.38 Uhr an derselben Stelle, sozusagen unter den Augen von Willy Brandt, das genaue Gegenteil. Zwei Drittel der abgegebenen SPD-Mitgliederstimmen hatten Ja zu einer erneuten GroKo gesagt. Wochen und Monate eines dramatischen Auf und Ab, eines heftigen Für und Wider lagen hinter der Partei. Doch Beifall oder gar Jubel kamen nicht auf.

Auch atmosphärisch ging es in der SPD-Zentrale in Berlin anders zu als in den Monaten zuvor. Ruhiger, nicht mehr so emotional und laut. Statt Hunderter Genossen, die in den vergangenen Wochen auf Plakaten und in Sprechchören für „No-GroKo“ geworben hatten, blieb es in der Eiseskälte vor dem SPD-Haus gestern Morgen fast schon gespenstisch ruhig. Dabei lag eine enorme Spannung über der Szenerie.

360 000 Briefe, überwacht per GPS

Am Samstag gegen 17 Uhr hatte ein Lastwagen die rund 360 000 Briefe mit den Mitgliedervoten vom Briefzentrum der Deutschen Post in Leipzig nach Berlin transportiert, begleitet von einem Wagen der Polizei und ständig per Satellitensystem GPS überwacht. Wie bereits bei der Mitgliederentscheidung von 2013 machten sich 120 Freiwillige aus allen SPD-Landesverbänden an die Auszählung der Stimmen. Mehrere Hochleistungs-Schlitzmaschinen öffneten, bestaunt von Generalsekretär Lars Klingbeil und anderen Parteispitzen, die Briefumschläge.

Damit während der nächtlichen Auszählung nur ja nichts nach draußen durchsickerte, mussten die Zähler ihre Handys abgeben. Kein Kontakt zur Außenwelt. Auch die riesigen Glasfronten der Parteizentrale wurden mit undurchsichtiger Folie abgeklebt. Ein Notar überwachte die gesamte Auszählung. Und bei umstrittenen Briefen, wenn etwa mehr auf dem Abstimmungsbogen stand als nur das Ja oder das Nein, entschied die Mandatsprüfungs- und Zählkommission, ob die betreffende Stimme zulässig war. Damit sollte von vorn herein möglichen Anfechtungen des Ergebnisses vorgebeugt werden.

Mit Erleichterung und sogar etwas ungläubiger Freude quittierten nach der nächtlichen Auszählung viele Vorstandsmitglieder das Ergebnis. Die designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles bekannte, dass sie immer auf ein positives Ergebnis gehofft habe. Das überraschend klare Zwei-Drittel-Votum habe sie dann doch überrascht. Zugleich versicherte sie, dass es im Parteivorstand keinen „Plan B“ für den Fall des Scheiterns der Mitgliederbefragung gegeben habe. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, dem Ambitionen auf das Außenministerium nachgesagt werden, hatte vor der Auszählung mit etwa 55 Prozent Zustimmung gerechnet.

Der amtierende Außenminister und frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel meinte zufrieden: „Auf die Mitglieder der Partei ist Verlass. Sie lassen sich nicht erschrecken oder entmutigen. Das gilt übrigens für die Befürworter einer Regierungsbeteiligung wie für ihre Gegner.“ Der amtierende Parteichef, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, sagte in seiner nüchternen Art, die Partei habe mit großer Mehrheit dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt. Nun herrsche Klarheit, die SPD werde in die nächste GroKo eintreten. Für die Benennung der künftige sechs SPD-Minister – drei Frauen und drei Männer – wolle sich man sich allerdings noch ein paar Tage Zeit lassen. Noch bevor Scholz, der als künftiger Finanzminister gilt, vor die Presse trat, hatte er das Ergebnis bereits an Kanzlerin Angela Merkel und an den Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier übermittelt.

Merkel: Freue mich auf weitere Zusammenarbeit

Merkel, die nun in ihre vierte Amtszeit gehen wird, gratulierte der SPD. Sie teilte mit, sie freue sich „auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes“. Und die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer meinte kurz und knapp: „Jetzt heißt es: an die Arbeit und zupacken.“ Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock meinte, es wäre gut dass „die politische Hängepartie endlich vorbei“ sei. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner kündigte „smarte Oppositionsarbeit“ an. Und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch monierte, die GroKo lasse „brennende soziale Fragen unbeantwortet“.

Für Verwunderung sorgte Interims-Parteichef Scholz, als er meinte, mit der innerparteilichen Diskussion über das Für und Wider einer GroKo sei die SPD „weiter zusammen gewachsen“. Auch die Kraft zur Erneuerung der Partei wäre gewachsen. Mitgliedervotum bedeute Rückenwind für die SPD, betonte Bundesjustizminister Heiko Maas.

„Wer geglaubt hat, dass wir hier angetreten sind, um stillschweigend eigentlich doch auf ein Ja zu hoffen und nur mal ein bisschen ins Fernsehen zu kommen, hat sich geirrt.“ Juso-Chef Kevin Kühnert nach dem Votum



Der Vorsitzende der Jusos, der 28-jährige Kevin Kühnert, war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Er hatte monatelang gegen die Regierungsbeteiligung getrommelt – und war damit bundesweit bekannt geworden. Nach der Abstimmungsniederlage mahnte er nun eine „grundlegend andere politische Kultur“ in der Partei an. Die Jusos, die etwa zehn Prozent der SPD-Mitglieder ausmachen, würden weiter „eine grundlegende Erneuerung“ einfordern und der Partei „solange aufs Dach steigen, bis wir das Gefühl haben, dass passiert jetzt in einem ausreichendem Rahmen“. Auch mit neuen Ämtern würden sich die Jusos „nicht ruhig stellen lassen“, meinte Kühnert in der eisigen Luft vor dem Willy-Brandt-Haus. „Wer geglaubt hat, dass wir hier angetreten sind, um stillschweigend eigentlich doch auf ein Ja zu hoffen und nur mal ein bisschen ins Fernsehen zu kommen, hat sich geirrt.“ Die Jusos seien nach wie vor überzeugt, dass ein Nein die klügere Entscheidung gewesen wäre.

