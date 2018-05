Außenansicht Ein Gesetz, das stigmatisiert Für psychisch Kranke ist das neue PsychKHG in Bayern keine Hilfe, sondern bedeutet nur eines: Sie werden stigmatisiert.

Fachvorständin im Diakonischen Werk Bayern.

Menschen mit einer psychischen Erkrankung sollten entstigmatisiert werden. Das ist das Ziel des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes, kurz PsychKHG, das im Kabinett, im Landtag, aber auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Es ist an der Zeit, dass Bayern ein solches Gesetz bekommt. Alle anderen Bundesländer haben ein solches Gesetz bereits erlassen. Das selbstgesetzte Ziel – Entstigmatisierung, klare Beschreibung der Hilfen und Umgang mit Betroffenen in Krisensituationen – wird aber klar verfehlt.

Der vorliegende Entwurf bewirkt das Gegenteil dessen, was er soll: Psychische Erkrankungen werden im Text vor allen Dingen als als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verstanden. Ein Gesetz, das Vertrauen schaffen soll, schürt Angst. Und es wird der komplexen Situation von Menschen, die sich in einer psychischen Krise befinden, nicht gerecht. In solchen Krisensituationen wird nicht selten die Polizei gerufen – weil Freunde, Verwandte und Nachbarn und natürlich der oder die Betroffene selbst mit der Situation überfordert sind. Die Polizei kann nun darüber entscheiden, ob es zur sofortigen Unterbringung – in der Regel in einer Klinik – kommt oder nicht. Hier regelt der Gesetzesentwurf gleich zwei Dinge: In Bayern wird es künftig einen flächendeckenden Krisendienst geben. Dies bedeutet, dass es überall im Freistaat Experten gibt, die helfen, die Situation einzuschätzen, auf die Betroffenen einzuwirken und möglicherweise auch eine Unterbringung zu verhindern. Soweit, so gut.

Das Problem: Laut Gesetz muss die Polizei diesen Krisendienst im Ernstfall nicht hinzuziehen. Wenn sie will, kann sie. Wenn nicht, dann nicht. Damit wird eine gute Idee konterkariert. Die Zahl der Unterbringungen in Bayern wird damit kaum sinken. Noch schwieriger finden wir allerdings, dass im Gesetzesentwurf sehr häufig auf das Maßregelvollzugsgesetz verwiesen wird. Dieses Gesetz betrifft „nur“ straffällig gewordene Menschen mit einer psychischen Erkrankung und nicht alle Personen mit psychischen Problemen. Der Entwurf vermittelt den Eindruck, als sei jeder Mensch mit psychischer Erkrankung gefährlich und gehöre weggesperrt. Aus unserer täglichen Arbeit in der Diakonie wissen wir: Das ist falsch. Für die Betroffenen ist dieses Gesetz damit keine Hilfe, sondern bedeutet zunächst nur eines: Sie werden stigmatisiert.