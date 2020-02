Glauben Ein Kelheimer kämpft um die Kirche Peter Beer lebte mit einer Frau, bevor er entschied, Priester zu werden. Der Missbrauchskandal stellte ihn auf die Probe.

Von Dr. Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Der bisherige Generalvikar von München und Freising, Peter Beer, wird Professor an der Gregoriana in Rom. Foto: Christina Sabrowsky/dpa

Regensburg.Die einfachen Aufgaben sind Monsignore Beers Sache nicht. Offenbar hat ihn der Herr, so sieht der gebürtige Kelheimer das, für die schweren Fälle vorgesehen. Der Geistliche hat nicht nur eine beeindruckende Karriere in der Kirche gemacht. Als Generalvikar des Erzbistums München und Freising leitete er die Verwaltung und war damit Chef von 16 000 Mitarbeitern und wichtigster Mitarbeiter des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Schwere Stunden erlebte Peter Beer, als er mit dem Missbrauchskandal konfrontiert wurde. Und dieser ist es auch, der seinen Weg nach Rom prägt: Der gebürtige Kelheimer wurde zum Professor an der Päpstlichen Gregoriana in Rom berufen. Er soll den Forschungsbereich zum Thema Missbrauch leiten – eine Mammut-Aufgabe.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ######## ##### ## ######## #####: #### #### #### #######, ## #### ## ################ ######### ## ########. ### ##### ## ###### ###### #### #### ### ##### ## ##### ##########-############## ###########. „## #### ### ###### ######### #############, ### ##### ##########. ### ### ###### #######: ### #### ## #### #### ##### ########.“ #### ##### #######. #### ### ########## ### ######### ### ##### #### ### ##### ######, ## ###### #### #### ######. ### ######### ####, ###### ## #### „### ###### ###, ### ### ######“, ###### ## ######, ## ### ##### ########## ### ##### ###### ######.

#### #### ###### ### ########### ###. ## ##### ############### ## ##### ###### ## #######-##########. #### ### ### ##### ####: ## ###### ###### #### #### #### ### ############ ######. „## ### ## #########, ######## ## ##########.“ ### ## ### „##### #####“ #########, ####### ##### ###### ####### ###. ### ##### ### ########### ######. ##### ######### ####### #### #### ## ### ####### ###### ########. #### ### ###### ### #### ## ##### ############: ## #### #### ######## ### #### ## ######## ############# ### ######## ######### ###### #######.

„### ###### #### #### ####“

„######## ### ###### ###### #### #####, ## ## ########## ####“, ###### ####. ## ############# ###### ## ### ###### ### ######## ######, ### ## ##### #########: ###########, ########### ### ##### ###### ######. „### #### ### #### ######## ## ### ####### ##### ####### ######## ####, ## #### ### ######## ## ######“, ###### ### ########. ### ##### #### ### ###########, ### ###### ########. ##### ########## #### ### ####### #####, ## ##### ######## ### ######### ######### ######, ### ##### ########. „#### ### ###### #### ####“, ###### ####.

#### ###### #### ### ###### ### ############ ##### ## #######, ### ### ########## ######## ######### ### ### ####### ########, ######## ######## #### ######. ### ### ########## ### ### #########, ### #### ### ####### ##### #### ####### ######. #### ###### #### ## ###### ############. ##### ##### ### ######### ######### ### ######## ############### ##### ### ########### ######## ############. #### ##### ## ######## ######### ### ##### ##########. „### ##### ############ ## ### #########, ### ###### ######### #####. #### ### ##### ### ##### #########?“

###### #### ####### ####, ### ## #### ### ### ################# ## ######### ### ## ### ###### ###### ## ########### ############ #####. ###### #### ### ############ ####### ## ####### #######, ### ### ########### ######## #### ### #### ###########. ##### ###### ######, ### ## ### ###### #### #######. ### ### ######## ##### #########, ####### ### ###### ## ### #####. „### ##### #### #######, ###### #######, ## ##### ### ########### ####: ### ###### ###### ##### ######### #### ## ##### ###########, ### #### ######## ############ ###?“

### ### ### ###### ##############

#### ############ ### ###, ## ### ## ###### ##### #######, #### #### ### ### ##### ##########. ##### ##### #### ###### #### ## ####### ### ########## ##### #####, ### ### ##### ## #### ######### ### ##### ########### ############. „### ##### #### ### ### ##### ############, ### ###### ######### ########## ### #### ##### ################ ######“, ####### ####. ### ######### ## ### ########## ### ## ################### ## ### #### #### #########, #### ###### ##### #### ###### ### ######### ######.

####### ### ##########

#### ### #### #### #### ### ### ############ ############. ######## #### ###### ### ########## ### ##########. ## ##### ### ###### ##### ########### ##### ### ############ – ### ######## ##### ######## ### ##### ####. „### #### ### ####, #### ### ### ############# #### ### ##### ############, #### ### #### ###########.“ ### ### ## #### #####.

####### ####### #### #### ######## ###### ######## ####### ### ###, ## ## ## „#### ### #########“ ### ########## ####. ## ########### ###### #### #### ### ### ### ############ ## ############ ### ############ ########### #########-##########. #### #### ### #### #### ##### ##########, ### ######## ### ##############. #### ### ######## ######## #### ## ####### #####, ### ########## #### #### ########.