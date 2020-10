Außenansicht Ein Nachschlag für den Klimaschutz Die Corona-Pandemie ist für die Bustouristik eine existenzielle Bedrohung. Dabei geht es auch um umweltfreundliche Mobilität.

Von Hermann Meyering

Die Corona-Pandemie bedroht die Existenz der Bustouristik. Dabei geht es nicht nur um die Interessen traditioneller Familienbetriebe, sondern vor allem um die Zukunft umweltfreundlicher Mobilität. Die Corona-Pandemie hat auch die deutsche Bustouristik verändert. Der erzwungene Stillstand im Frühjahr und ein stotternder Neustart im Sommer haben aus der Branche eine Protestbewegung gemacht, die um ihr Überleben kämpft. Mit mehreren bundesweiten Aktionstagen und einer großen Demo in Berlin mit rund 1000 Bussen haben die Unternehmer ein staatliches Hilfspaket in Höhe von 170 Millionen Euro erreicht. Damit ist die Bustouristik aber längst noch nicht gerettet.

Die Auslastung der wenigen Reisebusse, die derzeit unterwegs sind, liegt weit unterhalb einer wirtschaftlichen Kalkulation. Eine Besserung ist diesen Herbst und Winter nicht in Sicht. Zumal Weihnachtsmärkte und der Skitourismus in Frage gestellt sind. Um eine Insolvenzwelle und den Verlust von mehr als 42 000 Arbeitsplätzen in der Busbranche zu verhindern, reichen die Nachbesserungen des Corona-Hilfsprogramms aus dem Bundeswirtschaftsministerium nicht aus. Denn auch jene Busunternehmer, die ihren Fuhrpark bereits vor Beginn der Pandemie abbezahlt haben, brauchen finanzielle Unterstützung.

Die Förderpraxis erhebt Schulden zum Kriterium einer Erstattung der Vorhaltekosten und bestraft damit die Firmen, die solide gewirtschaftet haben. Zudem müssen die monatlichen Überbrückungshilfen von maximal 50 000 Euro auf jede Betriebsstätte eines Unternehmensverbundes ausgeweitet werden. Corona hat die Mobilität und das Reiseverhalten der Menschen verändert. Urlauber steuern ihre Ziele wieder verstärkt mit dem Auto an.

Die Zahl der Camper, die schwere Caravans hinter sich her ziehen oder im Wohnmobil mit hohem Spritverbrauch durch Deutschland touren, ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen. Das ist weder ein Beitrag zum Klimaschutz noch im Sinne einer Politik, die den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent absenken will. Wenn Busunternehmer von der Bundesregierung einen Nachschlag fordern, geht es deshalb nicht nur um die ökonomischen Interessen traditioneller mittelständischer Familienbetriebe, sondern vor allem um die Zukunft ökologischer Mobilität mit einem umweltfreundlichen Verkehrsmittel.