Von Klaus Schäfer, Theologe und Priester

Regensburg.Es gibt Menschen, die haben die Sorge, dass mit einem Organspendeausweis, auf dem sie einer Organentnahme zustimmen, sie im Falle eines Unfalls (oder einer schweren Erkrankung) in der Klinik nicht alle Hilfen zum Überleben erhalten. Diese Menschen kennen nicht die Abläufe in der Klinik bzw. wollen diese bewusst nicht kennen, um mit diesem Vorwand einer Organentnahme widersprechen zu können.

Nur der Hirntod zählt

Grundsätzliches: Als Organspender kommt nur in Frage, bei dem der Hirntod festgestellt wurde. Dieser kann nur auf einer Intensivstation festgestellt werden. Dem Hirntod geht eine schwere Hirnschädigung voraus, die schließlich zum Hirntod geführt hat. Wie selten dies ist, zeigen diese Zahlen auf: Von den jährlich rund 900 000 Toten in Deutschland sterben etwa 5000 den Hirntod. Das sind etwa 0,06 Prozent. Die Jahresberichte der DSO geben seit 2008 die zum Hirntod führenden Todesursachen an: Über 50 Prozent war eine massive Hirnblutung, bei je zehn bis 20 Prozent war es ein massiver Hirninfarkt, ein Schädelhirntrauma (Unfall) oder Sauerstoffmangel des Gehirns, z. B. durch Herzstillstand.

Keiner wird verloren gegeben

Der häufig genannte Unfall-Verletzte spielt somit eine untergeordnete Rolle. Kommt ein Schwerkranker oder ein Unfallopfer auf die Intensivstation, so bemühen sich die Ärzte, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln das Leben des Patienten zu retten. Dies gilt auch bei schwersten Erkrankungen und schwersten Verletzungen, denn es ist für sie neben dem Berufsethos auch ein persönliches Erfolgserlebnis, wenn dieser Patient überlebt.

Zwei voneinander unabhängige Ärzte

Wenn jedoch die Hirnschädigung so schwerwiegend ist, dass trotz aller Bemühungen der Ärzte der Hirntod eintritt, so muss dieser mit der Hirntoddiagnostik nachgewiesen werden. Diese wird durch zwei voneinander unabhängige Ärzte, die nicht in den Prozess der Organtransplantation eingebunden sein dürfen, durchgeführt. Seit Sommer 2015 muss einer von ihnen ein Neurologe oder Neurochirurg sein. Damit ist ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Hirntoddiagnostik gewährleistet. Erst wenn der Hirntod festgestellt ist, stellt sich die Frage der Organspende. Wer um diesen Ablauf in der Klinik weiß, hat nicht die eingangs genannte Sorge. Und: Ein Organspender rettet durchschnittlich drei Menschen vor dem drohenden Tod.

Der Autor ist Theologe und Priester

