Kirche Ein Papst-Film, der Debatten entzündet Papstsekretär Gänswein warnt vor der neuen Doku, in Starnberg gab es Verbalattacken – in Regensburg herrscht Betroffenheit.

Von Christine Schröpf

Papst Benedikt XVI. war das erste katholische Kirchenoberhaupt, das seine Amtszeit aus eigenen Stücken beendete. Ging er als tragische Figur? Der Film „Verteidiger des Glaubens" handelt davon. Foto: Michael Kappeler/dpa

Regensburg.Als der Dokumentar-Film über Papst Benedikt nach eineinhalb Stunden zu Ende geht und der Abspann über die Leinwand flimmert, herrscht erst einmal völlige Stille im Kinosaal des Regensburger Andreasstadel. Es ist ein betroffenes Schweigen. Regisseur und Autor Christoph Röhl nutzt den Moment, um auf die Bühne zu kommen. Bei einer anderen Vorpremiere, Anfang September beim Fünfseen-Filmfestival in Starnberg, war er von Benedikt-Anhängern massiv beschimpft worden. Am Dienstagabend in Regensburg trifft er dagegen auf Ratlosigkeit. Der Film „Verteidiger des Glaubens“ rückt Machtstrukturen im Vatikan in den Fokus, die nach Röhls Diagnose die Aufklärung des tausendfachen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch Priester blockierten. Auch die Übergriffe bei den Regensburger Domspatzen, die sich vor allem in den 1960-er und 1970-er Jahren abspielten, werden kurz gestreift. Die Missbrauchsfälle weltweit waren während der Amtszeit Benedikt XVI. publik geworden. Den Papst identifiziert Röhl als Teil eines kirchlichen Systems, das fürchterliche Wahrheiten aus Sorge um das Ansehen der Kirche so lang als irgend möglich ignoriert hat.

### ######## ### ## ######## ### ### ####### ##### #######. ### ############ ###### ## ###### ########### ###### ############ ######. ## ### ### ###### #### #### ########## ## ### ######, ### ###### ####### ###### ## ############# ####### ####. ######## ##### ####### „###### ### ####“ ### ### ########, ### ######## ## #### ###########. ### #### ### ########### ### ########## ## ######## ####### ######### ###. – ## ##### ### #### ### #### ## ### ########### ########## ######### #######. #### ###### ##### #########, ######## ################ ### ##########, #### ### ##### ## ### #####.

#### ### #### #### ##### ## ### #####-#### ##########. ### ##### ###### ### #######-########## ###########, #### ######## ## ##### ######## ##### ### ####### #####. ### ##-#######, ### ## ###### ######## #### ########### ####### ##### ### ### ###### ### ##### ############ ### ### ## ### ###### ####, ##### #### ####### ### ############ ### ##### #### #### ### ########## ## ### ############## #### ### ###### ### ############ ####### #########. ### ######### #### ##### #### #### ### ###### ##### ######.

#### #############, ### ##### ######, #### #### ### ######## ### ##### ############## ### ########. #### ###### ##### ###### #######, #### ### ###### ###### ##### ## ########, ######### ## ## ##########. ## #####, ### #### ##### ########, ##### ### ####### ############ #########-######### ######## ####### – ### ############ ########## ###### ##########. ### #### ##### #######, ### ## ### ########### ############-########## ############# ###, ######### ## ### #### ### ##### ############## ##### ##### ######## ### ##-#######. „###### ############ ## #### – ##########, #######, ### ## ######## ###### ####### ## ### ### ###### ### ### ######## ####, ### ### ## #### ########### #####.“ #### ### ###### ##### ###### ### ########-###### ## ###### ##### ## #### – ## ### ###### ########## ### ################# ##############.

#### ######### „########### ### ########“ ######## ############# ### ###### ############ ###. #### ######## #### ##### #### ####### ###########, ### ######## ###. ### ### ####### ####. ## ######## ##### ##### ## ### ######## ###### ######### ### ######### #####. #### ##### ###### ##### ### ############### ######## ## ### ######-###### #### #### ###### ####### ###### ##-######## ######### ## ####### – #### ### #### ### ####################, #### ### ##### – ## ##### ######### ###### ### ############# ##########. #########, ### ### ####### ############ ### ######## #########, #### ### ######### ### ##### ### ############ ###### ################ ######## ######, #### #### ##### ####### ###### ##### #########, ####### ######### ### ###### ########. ## ### ###### #### ################, ## ####, #### ### ########## ######### ### ######## ## ####### #### ### ###### ##### ### ############ ######## ### ###### ### ################ ###### ####### ###### #####. „#### ######, ### ####### ######### ########### ### ######### ######, ###### ############ ######## – ### ######## ### ##### ####.“

############# ##### ######## ###### ######### ### ##### ### ################ ## ### ############# ###. ## ##### ##### ### #### ########## – ### ######## ### ### ## ########## ########. ## ##### #######-#####, ########### ### ##### ########### ######, ########## ######## ##### ##################### ### ###### ### ##### ### ### ####. ### ### ### „#######“. #### ############, ### #### ### ########### ## ########## ####### #####. ## #########: ### ######## #### ### #### ############ ### ##########. #### ######### ### ###### ### ##### ######## ### ### ##########, „##### ### ##### ### ##### ###########, ### ### ####### ####### ####“, #### #### ########### (##) ### #### ## ### #####. ### ### ##############, ##### ### ####### ### ########## ### ####### ### ############ ##### ######## #### ######### ####, ### ###### ##### ##### ############## ####### ###.

„### ##### ### ###### ### #############. ## ### #### #### ############# ###########“,#### ######### ####### ### ##########. ### ########### ##### ## ### ########## #####, ### ### ### ############ ## ####### ############## ######. ### ############# #### ### ###### ##### ##### ##### ### ### ########### ###### ##########. ##### ######### ### ### ############### ######### #### #### ### ## ####### #### ######## – ##### ######## ### #### ###### ###### #### #### ### ##### ## ###### ######### ######. ### #################, ### #### #### ########## ###########, ### ##### ################ ##### ############. „## ### ### ##### ######## ##### ## ### ####, ###### ############# ### ####### ## ######.“

####### ########### ### ###### ### ### #### ###### ### ####!

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########