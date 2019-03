Prognose Ein Schauspieler wird wohl Präsident Präsidentenwahl in der Ukraine: Der Politik-Neuling Wladimir Selenski hat im ersten Wahlgang gesiegt. Eine Stichwahl kommt.

Von Andreas Stein und Ulf Mauder

Mail an die Redaktion Wladimir Selenski, Komiker und Präsidentschaftskandidat der Ukraine, liegt bei der Wahl vorne. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Kiew.Im ersten Wahlgang in der Ukraine sehen die Prognosen den Politik-Neuling Wladimir Selenski beim Kampf um das Präsidentenamt vorne. Es kommt es zur Stichwahl voraussichtlich mit Amtsinhaber Petro Poroschenko, wie am Sonntag aus Wahlnachbefragungen mehrerer Institute in Kiew hervorging.

„Das ist nur der erste Schritt zum großen Erfolg“, sagte der 41-jährige Selenski am Sonntag in Kiew nach Schließung der Wahllokale. Er dankte seinen Wählern. Prognosen mehrerer Meinungsforschungsinstitute sahen ihn als klaren Sieger im ersten Wahlgang mit rund 30 Prozent der Stimmen. Es gebe viele Prognosen - „aber überall nur einen Sieger“, sagte der Schauspieler.

Es wird erwartet, dass es in der Ex-Sowjetrepublik in drei Wochen am Ostersonntag (21. April) zu einer Stichwahl mit Amtsinhaber Petro Poroschenko kommt. Prognosen sahen Poroschenko bei rund 18 Prozent. Selenski sagte, er wolle als unabhängiger Kandidat weitermachen. „Wir wollen uns mit niemandem zusammentun und haben keine Verhandlungen dazu geführt“, sagte er. Insgesamt waren 39 Kandidaten angetreten - so viele wie noch nie bei einer Präsidentenwahl in der Ukraine.

