Ein schneller Bau ist sinnvoll

Der Streit um den Verlauf der Stromtrasse wirft vor allem Fragen auf: Warum findet es die Debatte auf politischer Ebene jetzt statt, warum nicht früher? Warum trauen diejenigen, die jetzt die Autobahn-Variante geprüft sehen wollen, nicht früheren Untersuchungen? Bisherige Prüfungen haben Argumente gegen den Verlauf entlang der A 93 zutage gefördert, allen voran Argumente für den Natur- und Umweltschutz sowie die Interessen der Anwohner. Diese Punkte wurden von den verantwortlichen Stellen abgewogen, mit dem Ergebnis, dass sich ein anderer Trassenkorridor durchgesetzt hat. Dass die Debatte jetzt neu aufgerollt wird, verwundert - und sie verzögert das Projekt. Dabei könnte der Süden von einem schnellen Bau der Leitung profitieren.

Sinnvoll ist eine zügige Umsetzung vor allem deswegen, weil die Stromversorgung in Zukunft gesichert sein muss. 2022 soll mit Isar 2 bei Landshut das letzte Atomkraftwerk im Süden vom Netz gehen. Bis 2038 soll Schluss sein mit dem Kohlestrom. Atom- wie Kohleausstieg sind für die Energiewende, für Umwelt- und Klimaschutz dringend nötig.

Die wegfallenden Energiequellen müssen allerdings auch ersetzt werden. Natürlich ist das seit Langem bekannt. Bund und Länder sind dennoch schon jetzt in Verzug, jene Projekte abzuschließen, die die Versorgung künftig sicherstellen sollen. Durch einen weiteren Aufschub könnten Sorgen um eine stabile Stromzufuhr bei Bewohnern wie Unternehmern in Ostbayern zunehmen. Insofern ist der Windstrom aus dem Norden, der über die Trasse in den Süden fließen soll, ist ein willkommener Ersatz. Am besten er fließt bald.

Damit ist natürlich die Frage noch nicht geklärt, welchen Weg die Leitung einmal nehmen soll. Dass nun, nach vielen Jahren der Prüfungen und Planungen, noch einmal neu untersucht werden soll, löst aber das Problem nicht. Die konsequenten Trassen-Gegner wird auch der Verlauf entlang der Autobahn nicht überzeugen. Sie wollen schlichtweg keine Trasse. Für alle anderen ist wichtig, dass die Argumente nachvollziehbar sind, und nicht politisch. Ein politischer Streit bremst nur zusätzlich.