Aussenansicht Ein Schritt zur Normalität Die Corona-Warn-App ist endlich da. Ziel ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen. Das muss rasch erfolgen.

Von Prof. Dr. Jürgen Kühling, Jurist

Regensburg.Nun ist sie endlich da: die Corona-App. Sie kann ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus dem „Shutdown“ und zurück in die Normalität sein. Die App setzt zu Recht auf Freiwilligkeit. Ein App-Zwang wäre mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht durchsetzbar.

Die App funktioniert so: Allen App-Nutzern werden wechselnde Identifikatoren (IDs) zugeteilt. Kommen sich zwei Smartphone-Nutzer für einen gewissen Zeitraum nahe, wird die ID des jeweils anderen lokal auf den Geräten gespeichert. Wird eine Person positiv auf Covid-19 getestet, kann sie nun über die App eine Meldung absetzen. Um Missbrauch zu vermeiden, benötigt sie dafür einen Nachweis, den sie nach einem positiven Test vom Labor bekommt.

Ziel der Anwendung ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen. Das muss rasch erfolgen, da insbesondere symptomlose Erkrankte andere infizieren. Die Person, die mit einer infizierten Person in Kontakt stand, kann schnell testen, ob sie infiziert ist und in Quarantäne gehen. Daher benötigt die App auch eine breite Annahme in der Bevölkerung.

„Die Corona-Tracing-App versöhnt damit Daten- und Grundrechtsschutz in Krisenzeiten.“



So wurde viel Zeit und Mühe darauf verwendet, maximalen Datenschutz zu gewährleisten. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Doch schon der Streit um die zentrale oder dezentrale Lösung bei der App hat zu Verzögerungen geführt. Dezentral bedeutet, dass nur die eigenen IDs, nicht aber die IDs der Kontakte übermittelt werden. Frankreich folgt hingegen dem in Europa weit verbreiteten Ansatz einer zentralen Speicherung. Auch dabei wird eine weitreichende Anonymität und Datensicherheit gewährleistet und sie ist daher datenschutzrechtlich gleichermaßen zulässig.

Die Verzögerungen durch diesen Grundsatzstreit – zentral oder dezentral – führten zu Verzögerungen beim Einsatz der App. Das führt wiederum zu einer Verlangsamung bei weiteren Öffnungsschritten. Außerdem haben wir bei den nächsten Schritten der Wiederherstellung der Reisefreiheit in der EU die Aufgabe vor uns, unterschiedliche App-Lösungen miteinander in Einklang zu bringen. Nur so können die Apps zur grenzüberschreitenden Durchbrechung von Infektionsketten eingesetzt werden. Denn auch die Wiederherstellung der Reisefreiheit verwirklicht wichtige Grundrechtspositionen. Die Corona-Tracing-App versöhnt damit Daten- und Grundrechtsschutz in Krisenzeiten.

Der Autor arbeitet am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an der Universität Regensburg.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.