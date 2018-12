Parteitag Ein „sozialeres Europa“ ist das Ziel Die Sozialdemokraten starten in den Europawahlkampf. Frans Timmermans soll als Spitzenkandidat gegen Manfred Weber antreten.

Mail an die Redaktion Frans Timmermans will die europäischen Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in die Europawahl führen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Lissabon.Die europäischen Sozialdemokraten wollen mit dem Plan für einen sozialen und ökologischen Umbau in die Europawahl ziehen. Unter dem Motto „Fair, frei, nachhaltig“ begannen sie am Freitag ihren Parteitag in Lissabon zur Nominierung ihres Spitzenkandidaten Frans Timmermans.

Der Vizepräsident der EU-Kommission will nach der Wahl im Mai 2019 auf den Chefposten der mächtigen Behörde rücken und den Luxemburger Jean-Claude Juncker beerben. Der Niederländer Timmermans wird damit im Wahlkampf wichtigster Gegenspieler des CSU-Vizechefs Manfred Weber, der für die Europäische Volkspartei (EVP) ins Rennen geht.

Timmermans fordert enge Kooperation in der EU

„Es geht hier um die Wahl zwischen Manfred Weber aus Bayern und Frans Timmermans aus Europa“, sagte der SPD-Politiker Achim Post als Generalsekretär der europäischen Parteienfamilie SPE zu Beginn des Parteitags. „Frans, wir verlassen uns auf dich und du kannst dich auf uns verlassen.“ Der 57-jährige Timmermans hat nach dem Rückzieher des slowakischen EU-Kommissars Maros Sefcovic in der Partei keinen Gegenkandidaten. Der ehemalige niederländische Außenminister will sich heute beim Parteitag offiziell präsentieren. In der „Süddeutschen Zeitung“ warb er für ein „Europa, das große Reformen wagt“, und forderte den Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion sowie eine engere Kooperation der EU-Staaten in der Außenpolitik und bei Rüstungskäufen.

In der Krise 2014: Bei der letzten Europawahl war Martin Schulz Spitzenkandidat. In Deutschland erzielte die SPD damals 27,3 Prozent. In Umfragen liegt sie jetzt bei etwa 15 Prozent.

Umfragen: Auch in anderen Ländern stecken die Sozialdemokraten in der Krise. Timmermans‘ Partei PvdA stürzte – nach seinem Wechsel nach Brüssel – bei der Parlamentswahl um fast 20 Prozentpunkte auf nur 5,7 Prozent ab.

Sozial- und Klimapolitik im Vordergrund

Was ins Wahlprogramm soll, war Thema beim Auftakt des Parteitags. Zentrale Forderung in einer Beschlussvorlage ist ein „sozialeres Europa“. Genannt werden unter anderem eine „gleichere Verteilung der Profite“, Mindestlöhne über der Armutsschwelle und gleiche Entlohnung für Männer und Frauen. Steuerschlupflöcher sollen gestopft und eine Digitalsteuer eingeführt werden. Im Sinne des Klimaschutzes soll es zudem europaweite Steuern auf Kohlendioxid geben. Die SPE bekennt sich zu den Klimazielen des Pariser Abkommens, betont aber, dass Unternehmen und Arbeitnehmer vor abrupten Brüchen geschützt werden müssten.

Während Timmermans europäischer Spitzenkandidat und damit Anwärter für den Posten des Kommissionspräsidenten ist, wird die SPD-Liste angeführt von Justizministerin Katarina Barley und dem Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Udo Bullmann. Der Niederländer gilt als starker Spitzenkandidat. Bullmann gibt sich zuversichtlich, dass Timmermans mit einem Bündnis „progressiver Kräfte“ sozialdemokratischer, grüner, liberaler und linker Parteien eine Mehrheit für das Amt als Kommissionschef bekommen kann. (dpa)

