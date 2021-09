Bundestagswahl 2021 Ein SPD-Erfolg mit bitterem Beigeschmack Nach einer beispielloser Aufholjagd feiert die SPD von Olaf Scholz eine Wiederauferstehung. Doch ob das zum Regieren reicht?

Mail an die Redaktion Olaf Scholz, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, trinkt nach der Wahlparty im Willy-Brandt-Haus ein Glas Bier. Foto: Wolfgang Kumm/picture alliance/dpa

Berlin.Es brandet zwar Jubel auf, doch irgendwie ist die Stimmung abwartend gedämpft in der SPD-Zentrale: Als die SPD im Bund vorne sehen, klingen „Olaf, Olaf“-Rufe durchs Willy-Brandt-Haus. Noch ist zu diesem Zeitpunkt aber nur eines klar: Nach beispielloser Aufholjagd in der heißen Wahlkampfphase hat die SPD den Fluch des Niedergangs gebrochen und vier bis fünf Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 dazugewonnen. Doch reicht das zum Regieren?

Alle warten auf Kanzlerkandidat Olaf Scholz - gegen 18.30 Uhr sollte er auf die Bühne kommen, es wird dann doch eine halbe Stunde später. Zu knapp die Prognose, man wartet die Hochrechnungen ab. Dann fahren Scholz, seine Frau Britta Ernst, SPD-Vize Hubertus Heil und enge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der für Gäste geschlossenen fünften Etage ins bevölkerte Foyer herunter. Bedächtig, ohne Grinsen, ohne Siegerpose tritt der 63-Jährige auf die Bühne neben der ehrwürdigen Brandt-Statue. Vom Erfolg spricht Scholz, in seinem typisch sachlichen Tonfall, von Zuversicht und Geschlossenheit. „Wir sind eine pragmatische Partei, die weiß, wie man regiert.“

So beansprucht Scholz die Macht

Dann kommt der Satz, auf den alle gewartet haben - wenn auch so verschachtelt, dass man genau zuhören muss: Scholz verweist auf die Hochrechnungen. „Die zeigen, die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgerinnen und Bürgern, das ist ein Auftrag, dafür zu sorgen, dass all das, was in dieser Wahl besprochen wurde und was wir vorgeschlagen haben, auch umgesetzt wird.“

So klingt beim starken Mann der SPD die Ankündigung, die Macht in Deutschland zu beanspruchen. Zuvor hatte Unionskandidat Armin Laschet im nur vier Kilometer entfernten Konrad-Adenauer-Haus das Gleiche getan.

„Das ist ein historischer Abend für die SPD“, ruft SPD-Chefin Saskia Esken den Anhängerinnen und Anhängern noch zu. Dann zieht sich die Parteiführung zurück, und im Willy-Brandt-Haus wird die Stimmung wieder gedämpft. Scholz schlägt sich draußen durch die Menge der SPD-Anhänger zum Bierstand durch, bekommt eines gereicht, nippt aber nur einmal, bevor er den Becher wieder wegstellt: Noch ist nicht die Zeit zum Feiern.

SPD erlebt eine Wiederauferstehung

Manche in der SPD hatten nach dem Umfragen-Höhenflug der vergangenen Wochen auch ein klareres Ergebnis erhofft. Viele Wahlkämpfer hatten über Wechselstimmung im Land berichtet, die sie fast täglich auf der Straße gespürt hätten. Ein Hauch 1998 will mancher gespürt haben. Damals war die Zeit für Gerhard Schröder als Kanzler gekommen, die Union hatte als Regierungskraft erstmal ausgedient. So einen Sieg kann Scholz, der einstige politische Weggefährte Schröders, 2021 nicht einfahren.

Doch die SPD erlebt eine Wiederauferstehung, wie sie die wenigsten für möglich gehalten hatten. In den zwölf Jahren, in denen sie an der Seite von Angela Merkel mitregiert hat, schien der sozialdemokratische Markenkern weggeschmolzen. Nach ihrem bitteren 20,5-Prozent-Ergebnis 2017 kam die SPD drei Jahre lang kaum über 15 Prozent in Umfragen hinaus. Der Wahlsonntag markiert eine Wende - aber für die ganz große Erleichterung ist es zu knapp. Nur bei Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern ist die Sache klar - sie siegt triumphal. Franziska Giffey muss zunächst hingegen bangen, ob sie Regierende Bürgermeisterin Berlins wird.

Welche Koalition darf‘s sein?

Aus Sicht der Scholzianer soll es jetzt Aufbruch geben. Gebetsmühlenartig hatte Scholz im Wahlkampf seinen Plan für Deutschland beschworen. Den Menschen im Land soll möglichst kein langes Koalitionsgezerre vorgeführt werden. Scholz dürfte als Erstes auf die Grünen setzen, dann dürfte er auf die FDP zugehen, heißt es in der SPD. Die SPD und die Grünen sind gegenseitig die erklärten Lieblingspartner - bei den Grünen kann sich die SPD aber nicht ganz sicher sein.

Ob Scholz sie und Lindners FDP am Ende zu einer Ampel überreden kann? Oder ob die Grünen sich von Laschets und Lindners Jamaika-Schalmeienklängen locken lassen? Am Sonntagabend ist noch nicht ausgeschlossen, dass die SPD trotz ihres Erfolges am Ende mit leeren Händen dasteht.