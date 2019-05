Ein Tritt in den Hintern für die CDU

Land unter im Konrad-Adenauer-Haus: Rezos „Zerstörungsvideo“ hat die CDU, die sich in einem offnen Brief an den Youtuber selbst für „Maß und Mitte“ preist, völlig aus der Bahn geworfen. Erst die Ankündigung einer Videoantwort von CDU-Jungstar Amthor, dann der Rückzieher durch den Vorstand - dieses peinliche Geeier ist nicht social-media-tauglich. Im Gegenteil heizt es den Spott der jungen Zielgruppe, die man doch versöhnen wollte, weiter an.

Die CDU wirft Rezo Zuspitzung und das Ködern von Klicks vor. Nur: Ein Youtuber muss nicht ausgewogen sein. Rezo ist kein Wissenschaftler, Politiker oder Journalist. Er darf mit Recht polarisieren. Bei seinem Publikum kommt er an. Das belegen mehr als fünf Millionen Aufrufe.

Das Video zeigt nicht nur, dass politische Öffentlichkeit sich massiv wandelt. Die CDU sollte nicht beleidigt reagieren, sondern aktiv damit umgehen. Rezos „Rant“ ist kurz vor der Europawahl auch ein Arschtritt für die Regierung und ihre Schwerfälligkeit. Hoffentlich bewegt er was.