Meinung Ein wegweisendes Urteil Im Prozess um den Tod einer Jesidin wurde der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt - ein wichtiges Zeichen. Ein Kommentar.

Von Alisha Mendgen, Hauptstadt-Korrespondentin des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Mail an die Redaktion Der Iraker Taha Al-J. (M) wird am Morgen vor der Urteilsverkündung in den Saal im Frankfurter Oberlandesgericht geführt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Menschenhandel und Mord vor. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin.Ein kleines Mädchen ist im Sommer 2015 im Nordirak qualvoll verdurstet. Weil sie Jesidin war. Was für viele unverkennbar war, hat das Oberlandesgericht in Frankfurt nun auch richterlich bestätigt – und dafür den IS-Terroristen Taha Al-J. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Iraker machte sich des Völkermordes und eines Kriegsverbrechens mit Todesfolge schuldig. Die Entscheidung der Richter war alternativlos. Der Schuldspruch wird das fünfjährige Kind, das in brühender Hitze an ein Fenstergitter gekettet wurde, nicht zurückbringen. Er macht aber deutlich, dass der Genozid am jesidischen Volk auch über Landesgrenzen hinaus nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip im Völkerstrafgesetzbuch bestraft werden kann und sollte.

