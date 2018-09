Aussenansicht Eine Bremse für den Wohnraum Die Mietpreisbremse ist faktisch wirkungslos und rechtlich zweifelhaft. Viele Vermieter sind mit dem Gesetz überfordert.

Dr. Andreas Stangl, Anwalt

Mail an die Redaktion Der Autor ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Vorsitzender des BWE Kreisverbandes Cham.

Die Regierung selbst räumt im Entwurf des MietAnpG das Versagen ein. Faktisch wirkungslos und rechtlich zweifelhaft ist die Mietpreisbremse. Die Totgeburt soll nun auch noch überarbeitet werden. Die SPD fordert sogar im 12-Punkteplan den „Mietenstopp“. Einigkeit besteht, dass die Mieten zu hoch und bezahlbare Wohnungen zu wenig sind. Schwarz-weiß-Denken dominiert die Debatte. Plakativ wird das Bild des „Miethais“ gezeichnet, der Mieter ausbeutet. Die Realität sieht anders aus.

Viele Vermieter sind mit dem Gesetz überfordert. Das MietAnpG sieht Auskunftspflichten bei Vertragsabschluss vor. Die Beteiligung des Mieters an der Modernisierung soll von elf auf acht Prozent gesenkt und die Kosten auf drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren gekappt werden. Der 12-Punkteplan möchte die Miete an die Inflation koppeln, was eine Deckelung von zwei Prozent bedeuten würde. Dies wird keine einzige Wohnung schaffen, sondern Wohnungen reduzieren. Gesetze sind in der Politik billiger als Wohnraum zu fördern. Wer wird Wohnungen bauen, wenn er im Luxussegment und bei Büros hohe Mieten realisieren kann? Gebäude und Boden kosten ähnlich viel. Wenn aber die Ausgaben gleich sind, weshalb soll man niedrige Einnahmen anstreben?

Die Politik scheint sich nicht bewusst zu sein, was es Zeit und Geld kosten wird, um den Wohnbedarf zu decken. Vom politischen Willen bis zur Schlüsselübergabe an den Mieter vergehen Jahre. Das Planspiel wird der Bürger mit Steuern zahlen. Vermieter sind gezwungen, ständig die Erhöhungsmöglichkeiten maximal auszunutzen. Der soziale Vermieter ist der wirtschaftliche Idiot. Wer sechs Jahre auf Mieterhöhung verzichtet, kann auch nur innerhalb von drei Jahren um 15 Prozent erhöhen. Klug ist, wer ständig erhöht. Die Politik zielt auf den Investor und trifft den Bürger. Wer modernisieren will, tut es jetzt, um noch die elf Prozent zu nutzen. Danach werden Modernisierungen zurückgehen. Überzogene Energiestandards sind einer der Gründe, warum Bauen so teuer ist. Unnötige Bauvorschriften sollten überdacht werden. Bauland schaffen, steuerliche Anreize geben und Wohngeld erhöhen, ist die Devise. Die Politik sollte Anreize und keine Verbote schaffen. Es bleibt zu hoffen, dass der Wohnungsgipfel Lösungen liefert.